Чудо: ребенок упал с 26-го этажа, встал и пошел домой

Шестилетняя девочка в Китае осталась жива после падения из окна квартиры на 26-м этаже.

Инцидент случился 2 апреля в городе Чунцин, пишет Daily Mail. На видеозаписи ребенок выпадает из окна многоэтажки, пробивает крышу гаража и приземляется на парковку. После этого девочка встает и уходит.

Врачи диагностировали у чудом выжившей девочки перелом руки, но в остальном ее здоровью ничто не угрожает.

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Напомним, падения ребятишек из окон - довольно часты, как правило это все заканчивается плачевно и вина родителей тут неоспорима. Хотя, иногда, все заканчивается действительно благополучно - вот и в Петербурге на днях выжил мальчуган, выпавший из окна. Но такие счастливые исходы иначе как чудом и не назовешь...

По инф. rosbalt.ru

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