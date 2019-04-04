ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Пацаненок, упавший с девятого этажа, не помнит — что с ним произошло
По инф. rosbalt.ru   
04 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Семилетний мальчик, выживший после падения с девятого этажа, не помнит деталей случившегося. Можно сказать, что произошло чудо: пацаненок упал в кусты, встал и пошел домой... Но в больнице полежать пришлось.

Семилетний мальчик, выживший после падения с девятого этажа, не помнит деталей случившегося.

Инцидент произошел 2 апреля. Мама вышла из квартиры, чтобы забрать из детского сада маленькую сестренку. По предварительной версии, мальчик перегнулся через перила балкона и не удержал равновесия. Очевидцы сообщили, что ребенок упал в кусты, встал и пошел домой.

Медики установили, что мальчик получил сотрясение и ушиб грудной клетки. Сутки он провел в палате интенсивной терапии, однако сейчас его состояние стабилизировалось и ребенка перевели из реанимации в отделение.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге сообщили, что малышу удалось избежать тяжелых последствий. Полиция сейчас проверяет обстоятельства произошедшего.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 