Пацаненок, упавший с девятого этажа, не помнит — что с ним произошло

Семилетний мальчик, выживший после падения с девятого этажа, не помнит деталей случившегося. Можно сказать, что произошло чудо: пацаненок упал в кусты, встал и пошел домой... Но в больнице полежать пришлось.

Инцидент произошел 2 апреля. Мама вышла из квартиры, чтобы забрать из детского сада маленькую сестренку. По предварительной версии, мальчик перегнулся через перила балкона и не удержал равновесия. Очевидцы сообщили, что ребенок упал в кусты, встал и пошел домой.

Медики установили, что мальчик получил сотрясение и ушиб грудной клетки. Сутки он провел в палате интенсивной терапии, однако сейчас его состояние стабилизировалось и ребенка перевели из реанимации в отделение.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге сообщили, что малышу удалось избежать тяжелых последствий. Полиция сейчас проверяет обстоятельства произошедшего.

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Похожий недавний случай, закончившийся не так счастливо - в Москве трехлетний малыш разбился, упав из окна на 10-м этаже.

По инф. rosbalt.ru

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