ВОЗ: эпидемия коронавируса достигла пика и пошла на спад

Смертельный вирус из Китая прошел пик своего распространения. Такое обнадеживающее заявление сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения.

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Согласно отчету ВОЗ, в феврале число новых заразившихся коронавирусом 2019-nCoV существенно снизилось по сравнению с январем.

Отмечается, что спад начался после 23 января, когда был зафиксирован пик скорости распространения — 46%. Незначительный всплеск до 39,1% произошел 28 января, однако затем началось уверенное снижение, и 7 февраля соотношение составляло уже 10,2%.

Власти Китая уже потратили на борьбу с коронавирусом в общей сложности более $10 млрд.

В России, где выявили два случая коронавируса — в Тюменской области и Забайкальском крае, выросли цены на медицинские маски. Страна закрыла границу с КНР, всех прибывших оттуда в последнее время помещают в карантин. Вакцина против вируса пока находится в стадии разработки.

По последним данным, жертвами нового типа коронавируса 2019-nCoV стали 908 человек. Общее число зарегистрированных случаев заболевания, по данным Госкомитета здравоохранения страны, составляет 40171 человек. Вне материкового Китая зарегистрировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 — в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 — в Макао, 18 — на Тайване.

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По инф. rosbalt.ru

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