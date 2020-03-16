ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Медики назвали пять простых продуктов, помогающих кишечнику
2020-02-13-08-56-47
Зарубежные медики считают, что определенные продукты способны помочь восстановить слизистую оболочку кишечника и, тем самым, улучшить общее состояние здоровья.
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...

Аптеки могут обязать продавать экспресс-тесты на ВИЧ

По инф. Российской газеты   
16 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Минздрав рассмотрит предложение внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный ассортимент аптечных товаров. Запрос на эту тему отправил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

В Госдуме предложили обязать аптеки продавать тесты на ВИЧ

При помощи таких тестов можно, например, по слюне определять ВИЧ-статус человека. В тексте обращения говорится, что доступность диагностических средств поможет гражданам выявлять заболевание на ранней стадии.

Депутат, кроме того, считает нужным дать рекомендацию аптечным сетям расширять продажи экспресс-тестов на ВИЧ в вендинговых автоматах.

Автор запроса, настаивает также на обновлении списка жизненно важных лекарственных препаратов за счет качественных препаратов для терапии ВИЧ-инфекции.

— Настоящие предложения могут быть рассмотрены в качестве отправной точки для проведения масштабной социальной кампании в День Всемирной борьбы со СПИДом, — предложил Зубарев.

Давайте будем честны: к сожалению, ВИЧ-инфекция — это заболевание, с которым сталкивается не только молодёжь, а в особенности, наркоманы и гомосексуалы. Именно такое мнение долгое время было преобладающим в обществе. В последнее время этот вирус стали находить и у пожилых пациентов, поэтому ВИЧ-инфекция — это проблема всего общества, страны и быть может, даже мира. Статистика неумолима и говорит о том, что в 13 регионах России более 1% человек заражены ВИЧ.  При этом 70% новых заболевших в 2018 году — это экономически активные люди в возрасте 30-50 лет. Поэтому инициатива о включении экспресс-тестов на ВИЧ в ассортимент апетчных товаров - очень актуальная и разумная. Удалось бы только претворить ее в жизнь. А пока - свежие заголовки о распространенном недуге на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 