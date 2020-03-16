Аптеки могут обязать продавать экспресс-тесты на ВИЧ

Минздрав рассмотрит предложение внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный ассортимент аптечных товаров. Запрос на эту тему отправил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

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При помощи таких тестов можно, например, по слюне определять ВИЧ-статус человека. В тексте обращения говорится, что доступность диагностических средств поможет гражданам выявлять заболевание на ранней стадии.

Депутат, кроме того, считает нужным дать рекомендацию аптечным сетям расширять продажи экспресс-тестов на ВИЧ в вендинговых автоматах.

Автор запроса, настаивает также на обновлении списка жизненно важных лекарственных препаратов за счет качественных препаратов для терапии ВИЧ-инфекции.

— Настоящие предложения могут быть рассмотрены в качестве отправной точки для проведения масштабной социальной кампании в День Всемирной борьбы со СПИДом, — предложил Зубарев.

Давайте будем честны: к сожалению, ВИЧ-инфекция — это заболевание, с которым сталкивается не только молодёжь, а в особенности, наркоманы и гомосексуалы. Именно такое мнение долгое время было преобладающим в обществе. В последнее время этот вирус стали находить и у пожилых пациентов, поэтому ВИЧ-инфекция — это проблема всего общества, страны и быть может, даже мира. Статистика неумолима и говорит о том, что в 13 регионах России более 1% человек заражены ВИЧ. При этом 70% новых заболевших в 2018 году — это экономически активные люди в возрасте 30-50 лет. Поэтому инициатива о включении экспресс-тестов на ВИЧ в ассортимент апетчных товаров - очень актуальная и разумная. Удалось бы только претворить ее в жизнь. А пока - свежие заголовки о распространенном недуге на нашем сайте:



По инф. rosbalt.ru

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