Аптеки могут обязать продавать экспресс-тесты на ВИЧ

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
При помощи таких тестов можно, например, по слюне определять ВИЧ-статус человека. В тексте обращения говорится, что доступность диагностических средств поможет гражданам выявлять заболевание на ранней стадии.
Депутат, кроме того, считает нужным дать рекомендацию аптечным сетям расширять продажи экспресс-тестов на ВИЧ в вендинговых автоматах.
Автор запроса, настаивает также на обновлении списка жизненно важных лекарственных препаратов за счет качественных препаратов для терапии ВИЧ-инфекции.
— Настоящие предложения могут быть рассмотрены в качестве отправной точки для проведения масштабной социальной кампании в День Всемирной борьбы со СПИДом, — предложил Зубарев.
Давайте будем честны: к сожалению, ВИЧ-инфекция — это заболевание, с которым сталкивается не только молодёжь, а в особенности, наркоманы и гомосексуалы. Именно такое мнение долгое время было преобладающим в обществе. В последнее время этот вирус стали находить и у пожилых пациентов, поэтому ВИЧ-инфекция — это проблема всего общества, страны и быть может, даже мира. Статистика неумолима и говорит о том, что в 13 регионах России более 1% человек заражены ВИЧ. При этом 70% новых заболевших в 2018 году — это экономически активные люди в возрасте 30-50 лет. Поэтому инициатива о включении экспресс-тестов на ВИЧ в ассортимент апетчных товаров - очень актуальная и разумная. Удалось бы только претворить ее в жизнь. А пока - свежие заголовки о распространенном недуге на нашем сайте:
Закон, регламентирующий выступления музыкантов на улицах Петербурга, подготовили в городском Заксобрании. Проект документа уже единогласно поддержал парламентский комитет по законодательству на своём заседании 13 марта.
Академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову открыли мемориальную доску на фасаде дома № 1 по ул. Мичуринская в Петербурге. На церемонии присутствовала вдова академика Тамара Алферова, друзья, коллеги, а также ряд чиновников, передает пресс-службы ЗакСа.
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История с таинственным исчезновением Анастасии Заворотнюк, задолжавшей банку крупную сумму, длится уже несколько месяцев и всё больше походит на мистификацию вроде отравления Бари Алибасова средством для прочистки труб.
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Сенатор от Тверской области Владимир Лукин после того, как в Совете Федерации проголосовал за принятие закона о внесении поправок в Конституцию, подал заявление о готовности выйти из партии «Яблоко» (эта партия поправки не поддерживает, а он является одним из ее сооснователей). Его письмо опубликовано в Twitter нижегородского отделения партии.
Великолепное чувство стиля. Такие слова чаще можно приписать представительницам прекрасной половины человечества, для которых немаловажен их гардероб и внешний вид. Но современные мужчины тоже могут оказаться с завидным вкусом в выборе одежды и подаче себя. Например, это можно сказать о пожилом блогере из Германии Гюнтере Краббенхофте. Он ведет свою страничку в сети Instagram.
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