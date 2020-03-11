ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
2020-02-12-06-32-20
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...

В Ставрополье вынесли приговор медсестре, заразившей пациентов ВИЧ
Роман Кияшко, "Российская Газета"   
11 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Ставропольском крае завершился судебный процесс над старшей медсестрой больницы в Буденновске, по вине которой пять пациентов заразились ВИЧ-инфекцией.

В Ставрополье вынесли приговор медсестре, заразившей пациентов ВИЧ-инфекцией

Этот случай произошел в июле 2018 года. Тогда халатность медицинского персонала привела к тому, что пять человек заразились ВИЧ, в том числе трое детей 2017 и 2016 годов рождения. Произошло это из-за многократного использования одноразового шприца. Инцидент случился в краевом центре специализированных видов медицинской помощи № 1 в Буденновске. Как выяснилось, одноразовый медицинский шприц сначала использовали для больного ВИЧ, а потом еще для нескольких пациентов.

Согласно данным на сайте Буденновского городского суда, приговор в отношении медработника был вынесен 10 марта. Судили ее по части первой статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Заседание проходила в закрытом режиме. Осужденную приговорили к исправительным работам на срок 10 месяцев. В течение этого времени у нее удержат 10 процентов зарплаты в доход государству. Также женщину лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения на срок 1,5 года.

Как тогда заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, все виновные в заражении пациентов ВИЧ в медучреждении Буденновска понесли наказания.

Еще для размышления по теме:
  • Доля новых случаев ВИЧ-инфекции растет в возрастной группе 50-60 лет и старше. Так, в 2018 году в России 19 человек заразились ВИЧ-инфекцией именно при оказании им медицинской помощи. Это связано с недостаточной подготовкой среднего медперсонала по выполнению инъекций и уходу за сосудистыми катетерами. Поэтому, дорогие читатели, будьте всегда на чеку даже в поликлинике!
  • Другие заголовки на тему - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 