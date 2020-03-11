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Врачи сообщили о втором случае излечения от ВИЧ
Лариса Ионова, "Российская Газета"   
11 Марта 2020 г.
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Врачи сообщили о втором случае излечения от ВИЧ. Так называемый «лондонский пациент» полностью выздоровел после хирургического лечения. Первым выздоровевшим человеком 13 лет назад был «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун.

Врачи сообщили о втором случае излечения от ВИЧ

Обоим пациентам была проведена трансплантация донорского костного мозга. И у обоих после операция наблюдалась стойкая ремиссия. Отсутствие вируса в крови в течение 30 месяцев может свидетельствовать об излечении от ВИЧ, считают авторы исследования из Кембриджского университета. Само исследование опубликовано в журнале Lancet.

Известно, что «лондонский пациент» — 40-летний уроженец Венесуэлы — был ВИЧ-инфицирован с 2003 года. В 2012 году у него была обнаружена злокачественная лимфома Ходжкина. Чтобы ее вылечить, и была проведена аллогенная трансплантация костного мозга.

При лечении онкологического заболевания одновременно удалось победить и ВИЧ-инфекцию, отметили врачи, проведя исследования крови, кишечной и лимфоидной тканях тела и не обнаружив специфичные к ВИЧ-1 CD4-и CD8-Т-клеточные реакции.

Поскольку метод математического моделирования показывает, что вероятность пожизненной ремиссии (излечения) после операции составляет 98 процентов, исследователи делают вывод, что трансплантация костного мозга может быть способом лечения ВИЧ.

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