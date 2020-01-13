Англия, Россия и США: кто кого сильнее и кто кого боится?

Россия для США не является врагом, эта страна — изобретательный и жесткий конкурент. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. А вот глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, выразил обеспокоенность тем, что роль Соединенных Штатов в мире ослабевает.

«Я бы сказал, что Россия является конкурентом, достаточно жестким, иногда изобретательным, но конкурентом», — подчеркнул Хейл и добавил, что США и РФ поддерживают каналы связи по многим вопросам, в том числе по Украине, Сирии, КНДР, контролю над вооружениями, проблемам Ближнего Востока. По его словам, «Вашингтон выступает за добрые отношения с Москвой и держит открытыми двери к диалогу».

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В то же время США выступают против «Турецкого потока» (церемония его запуска прошла 8 января в Стамбуле), так как этот проект «усиливает политическое влияние России на территории Европы», добавил Хейл.

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Между тем Великобритания считает, что роль США в мире ослабевает, поэтому, Великобритании (которая является их союзницей) вскоре, возможно, придется самой решать проблемы в сфере безопасности. Такую точку зрения высказал глава оборонного ведомства Бен Уоллес.

В вооруженных столкновениях будущего британским военным не следует полагаться «на воздушное прикрытие и самолеты-разведчики США», несмотря на то, что это прописано в нынешней военной доктрине королевства.

Если Америка «оставит лидирующие позиции в мире, это будет плохо как для мира, так и для нас», отметил он в беседе с The Times. Министр пояснил, что он имеет в виду отвод американских военных из Сирии, а также желание президента США Дональда Трампа, чтобы НАТО была более активной в ближневосточном регионе.

Уоллес признался, что такой сценарий «не дает мне спать ночами».

Ранее военные эксперты в Британии сделали вывод, что ее армия вряд ли будет располагать преимуществом в случае военного конфликта с Россией.

По инф. rosbalt.ru

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