Из политического закулисья: Трамп был шоке, когда его не уведомили о звонке Путина

Президент США Дональд Трамп обругал сотрудников Белого дома, которые не соединили его с российским коллегой Владимиром Путиным, когда тот ему позвонил. Как сообщает Business Insider со ссылкой на данные из книги американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: Цена Хаоса», это произошло на старте президентства Трампа, в январе 2017 года.

В тот день, 27 января 2017 года, Трамп встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме. Во время ланча Мэй спросила у Трампа, говорил ли уже он с Путиным, на что тот ответил отрицательно. В этот момент к Трампу наклонился его советник по нацбезопасности Майкл Флинн, находящийся рядом: «Сэр, мы сейчас договариваемся об этом разговоре. Президент Путин звонил несколько дней назад, но мы пока не смогли вместить это в ваше расписание». Трамп был очень расстроен этим фактом. Он довольно грубо ответил Флинну: «Вы шутите? Владимир Путин пытался позвонить мне, и вы его не соединили? О чем, черт возьми, вы думали?». Он тогда назвал Путина «единственным человеком в мире, который может уничтожить» США, и был всерьез раздосадован: «Что вы за быки? Как такое может быть, что мне звонит Путин, а вы не соединяете? Я не знаю, что вы, ребята, делаете».

Напомним, Флинн вскоре покинул пост советника на фоне скандала о контактах с послом РФ в США Сергем Кисляком.

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По инф. rosbalt.ru

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