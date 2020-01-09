«Турецкий поток»: на старт, внимание, марш!

В Стамбуле состоялась церемония запуска в эксплуатацию трубопровода «Турецкий поток». По нему российский газ уже с 1 января начал поступать в Европу. Первой топливо получила Болгария, затем — Греция и Северная Македония.

В церемонии открытия газопровода участвовал президент РФ Владимир Путин. Перед этим он провел 2-часовые переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Стороны обсудили ситуацию вокруг конфликта Ирана и США, а также обстановку в Сирии, где Путин побывал накануне.

Президенты сошлись во мнении, что все проблемы в районе Персидского залива нужно решать «только мирными методами на основе международного права». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Слева направо: премьер-министра Болгарии Бойко Борисов, Владимир Путин, Рейджеп Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич на запуске трубопровода

Путин заметил, что Москва и Анкара «показывают пример благотворного сотрудничества на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке».

«Несмотря на непростую обстановку в мире… работа идет своим ходом», — добавил глава государства.

Эрдоган также выразил озабоченность из-за «критической напряженности» между своим союзником в лице США и соседним Ираном. По его словам, Турция не хочет, чтобы Сирия, Ливан или Ирак «стали сценой боевых действий». Он подчеркнул, что Анкара продолжит диалог со всеми сторонами и будет поддерживать постоянный контакт с Москвой.

Справка: трубопровод протяжённостью около 1100 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубических метров газа в год. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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По инф. rosbalt.ru

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