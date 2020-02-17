Алла Пугачёва призналась, что делала пластические операции

Алла Пугачёва наконец-то откровенно призналась, в чем секрет её молодости и красоты. Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.

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- Я делала маленькие подтяжки и легкие операции. У меня кожа хорошая и хорошие друзья — пластические хирурги. Они могут убрать кисту под местным наркозом, — поделилась Пугачева.



Также она рассказала, что пользуется косметикой из Израиля, которая помогает ей сохранять цветущий вид.



Интересно, что до этого 70-летняя певица никак не комментировала слухи о том, что она якобы обращалась к пластическим хирургам. Информация об этом периодически проникала в прессу, но сама Примадонна о своих операциях предпочитала молчать.

По инф. argumenti.ru

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