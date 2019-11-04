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Косметологи разглядели следы операций на лице Аллы Пугачёвой
Анастасия ШИЛОВА   
04 Ноября 2019 г.
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Не только преданные поклонники Аллы Борисовны, но и простые обыватели время от времени замечают изменения во внешности Примадонны. Многие уверены, что это связано с косметическими процедурами и даже пластическими операциями. При этом сама Пугачёва подобные слухи не комментирует.

Косметологи разглядели следы операций на лице Аллы Пугачёвой


Поэтому журналисты нередко обращаются за комментариями к специалистам - косметологам и пластическим хирургам. Всё-таки слишком многие россияне всерьёз интересуются, как именно Пугачёвой в её 70 лет удаётся оставаться молодой и красивой?

К примеру, недавно поклонники заметили изменившуюся форму подбородка певицы. Кто-то связал это с резким похудением. Но косметологи утверждают, что у Примадонны установлен имплант подбородка, который, судя по фотографиям, был сделан лет десять назад, а может и раньше. И после того, как Алла Борисовна похудела, вокруг импланта стало видно "лишнюю" кожу, да и он сам начал немного выделяться.

Кроме того, Пугачёва, скорее всего, прибегала к филлерам для носа и специальным инъекциям для губ. Плюс ко всему, специалисты разглядели на её лице следы других вмешательств - ультразвукового лифтинга, блефаропластики и прочих омолаживающих процедур.

Как бы там ни было, но в последние годы Алла Борисовна всерьёз занялась собственной внешностью и очень в этом преуспела. Отдохнув от выступлений, набравшись сил в кругу семьи, Пугачёва действительно выглядит прекрасно.. и не только стараниями косметологов и хирургов.

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