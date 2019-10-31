Александр Лукашенко «рубит окно в Европу» и не отказывается от советских символов

Запад выстроил «забор» вокруг Белоруссии и теперь приходится «прорубать окно» туда с помощью заграничных поездок. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал глава республики Александр Лукашенко.

«Дело президента (со времен Петра I еще) — прорубить окно туда, куда мы считаем нужным», — сказал президент.

Лукашенко пояснил, что «приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию» с целью «прокладывания дороги» для бизнеса и других инициатив.

При этом с ближневосточными государствами Минск выстраивает отношения не по привычной государственной линии, а благодаря своебразной семейной дипломатии, сказал он. «Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут», — заявил президент.

Если во внешней политике он ратует за изменения, за открытие Беларуси миру, то во внутренней выступает за консерватизм, в частности в отношении советского прошлого. Таким образом, никакой декоммунизации в стране не будет, приводит слова Лукашенко БелТА.

«Не было в Беларуси, в отличие от соседних Украины, России, случаев сноса памятников советских времен. Я это остановил сразу, — напомнил президент. — У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию — я это остановил».

В Белоруссии приняты за основу государственные символы (флаг и герб), разработанные во времена СССР.

Напомним, что Александр Лукашенко старается проводить очень извилистую политическую линию - постоянно то демонстрируя Москве свою братскую любовь, то показывая свое несогласие с идеей задушить Беларусь в "братских объятиях":

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ