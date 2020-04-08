Аксенов оценил мечту дипломатов США вернуть Крым Украине на фоне пандемии

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал вредными мечтаниями заявления трех бывших послов США в Киеве Стивена Пайфера, Джона Хербста и Уильяма Тейлора о желании вернуть полуостров Украине на фоне пандемии COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Аксенов напомнил, что, по данным СМИ, дипломаты предложили воспользоваться пандемией для оказания давления на Россию и возвращения Крыма Украине.
— США — мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом, а американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о возвращении Крыма, — удивился глава республики. — Думаю, что этот как раз тот случай, когда мечтать вредно.
При этом Аксенов отметил, что американские дипломаты могли бы приехать в Крым и лично поинтересоваться у крымчан, что те думают о возвращении полуострова под юрисдикцию Украины и таких «возвращенцах», как они.
— Правда, сначала бывшим послам придется пройти двухнедельный карантин, как прибывшим из страны, опасной по коронавирусу, — предупредил глава Крыма.
Напомним, что "крымский вопрос" является и еще долго будет являться камнем преткновения в отношениях между Россией и США, как к этому ни относись. То же касается и Донбасса, будущее которого вообще остается неопределенным. А сейчас, на фоне пандемии, когда речь зашла о возможной отмене санкций для того, чтобы вместе победить общего врага COVID-19, этот вопрос является особо острым. Мы следим за событиями вокруг этой нервной темы, а пока предлагаем почитать вот что:
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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал вредными мечтаниями заявления трех бывших послов США в Киеве Стивена Пайфера, Джона Хербста и Уильяма Тейлора о желании вернуть полуостров Украине на фоне пандемии COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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