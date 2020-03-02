Украинцы и Крым: реальность, обида и вода

Украинский президент Владимир Зеленский учредил день «сопротивления оккупации», но очевидно, что сегодня речь может идти лишь о «торговле» вокруг отошедшего к РФ полуострова.

В Киеве прошел форум Age of Crimea 2020, одним из лозунгов которого стала фраза «Мы доказали, что Крым украинский». Честно говоря, каких-то новых идей по «деоккупации» полуострова на нем выдвинуто не было. Все как и раньше: «Крым — наш, давайте продлим санкции».

Отметим, что на сей раз крымская тема вообще не попала в топы украинских СМИ. Серьезно разбирать ее аналитики не взялись — мелькнула в ленте новостей и пропала. И это даже несмотря на то, что Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Понятно, что учрежденная памятная дата не приблизит возврат Крыма ни на шаг, однако и эта проставленная «галочка» Москву обидела. Оттуда последовали упреки и намеки: вот, дескать, даже Запад, пусть и на неофициальном уровне, советует Киеву «забыть» про Крым. А потому украинскому руководству пора бы угомониться, не заострять вопрос, а попытаться в обмен на «хорошее поведение» выторговать у Кремля хоть что-то, — например, по Донбассу, пока тот совсем не ушел.

Вообще-то, Зеленский прекрасно понимает, что рычагов давления у него на Кремль нет, как и реальной, а не только словесной поддержки на стороне. А потому его риторика, к печали украинских радикалов, куда мягче порошенковской. Ну, а то, что он призывает «бороться и верить», так это нормально: скажи что-то другое — сразу слетишь с президентского кресла за предательство национальных интересов. Призвать украинцев «забыть про Крым» — это все равно как Путину признать, что он прирезал кусок территории к России не по настоятельным «просьбам трудящихся», а потому что очень захотелось.

«Потеря Крыма — это украинская боль. Но сейчас это уже, скорее, боль фантомная. Трудно предлагать варианты лечения, когда новых лекарств не существует, — говорит „Росбалту“ о своем видении ситуации социолог из Харькова Олег Пухарцев. — Однако и впадать в полное отчаяние не стоит. В России лукавят, когда утверждают, что санкции не работают. Если бы это было правдой — Кремль не прилагал бы такие упорные усилия, чтобы их снять. На это и нужно напирать Киеву. У Москвы всегда найдутся противники, а потому — глядишь, чего-нибудь и удастся выторговать».

Правда, эксперт считает, что на ситуацию серьезно влияет то, что Германия и Франция не хотят и дальше «оплачивать» санкции из своего кармана, в связи с чем меняется риторика и позиция лидеров этих стран. С США тоже не совсем все ясно: то Трамп откровенно Украину сливает, озвучивая на лужайке у Белого дома свое желание примирить Москву и Киев, то в годовщину начала «оккупации Крыма» санкции возобновляют. Судя по всему, до президентских выборов четкой позиции от американцев не дождешься.

Так что Украине ничего не остается, как попытаться «приспособиться». Возможно, что в такой ситуации Зеленский поступает абсолютно правильно и ему нужно продолжать в том же духе: учреждать новые праздники, напоминать о себе миру, поддерживать крымских татар (так вышло, что «украинский» Крым они отстаивают настойчивее всех остальных) и требовать давления на Россию.

Ну, а чей реально Крым — большинство украинцев для себя уже решило, хотя вслух об этом мало кто скажет: во-первых, стыдно признавать поражение, пусть и от государства-монстра из другой весовой категории; во-вторых — «патриоты» если и не загрызут, то в ядовитой слюне утопят. Примечательно, что на эту тему даже соцопросы перестали проводить, без которых раньше не обходилось. И на курорты крымского побережья возвращается все больше народу, хотя после аннексии очень многие перестали туда ездить из патриотических соображений. Впрочем, не только в Крым активно поехали. По информации «Укрзалізниці», самыми прибыльными железнодорожными маршрутами в 2019 году оказались «Киев — Москва» и «Кривой Рог — Москва». Можно было бы предположить, что это «ватники» в Рассею бегут, но полная загрузка в оба конца. Странно даже: глянешь в соцсети и телевизор — все свидомые, а на деле все как-то иначе.

Еще одним доказательством того, что украинское руководство не видит вариантов возврата Крыма, является то, что жителям полуострова, которых называют «своими», никак не хотят «включить» воду. «Наша политика остается неизменной: мы поставляли воду в украинскую Автономную Республику Крым, а не оккупированную Россией территорию, — заявил на брифинге министр иностранных дел Вадим Пристайко. — Восстановим водоснабжение Крыма, как только Россия уберется с полуострова».

Понятно, что логика здесь хромает. Ведь если предположить невероятное, что «Россия уберется», то к тому времени вся агросфера Крыма умрет. Так зачем же ее убивать засухой, если когда-то она снова станет украинской? А с какими чувствами вернутся на Украину крымчане, которых столько времени держат на «безводной диете»? Наоборот бы вроде надо: не кнутом, а пряником. Например, как Зеленский, который на пограничном переходе на Чонгаре пообещал построить пристойные уборные.

Но понятно, что этим он делает подарок своим гражданам, а вода — она, получается, станет презентом для чужих. И уж точно в Киеве понимают, что проблемы сельского хозяйства на полуострове им решать не придется — так пусть они себе усугубляются и останутся головной болью Москвы. А что? Не мы же первые начали.

Зато вода — фактор воздействия на российское руководство получше, чем появление в календаре дня сопротивления оккупации. И что бы не говорил Пристайко, с таким козырем на руках можно что-то выиграть, и рано или поздно его выложат на стол.

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По инф. rosbalt.ru

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