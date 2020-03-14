Киев и Донбасс создают некий «Консультационный совет». Прогресс?

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
На последней встрече в Минске представители трехсторонней контактной группы договорились создать общую платформу с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.
Эту информацию подтвердил глава Офиса президента (Украины) Андрей Ермак, отметив однако, что речь не идет о признании отдельных районов Донецкой и Луганской областей правовыми субъектами.
Предполагается, что Консультативный совет станет совещательным органом в составе политической подгруппы, который будет рассматривать вопросы выполнения Минских договоренностей.
«На последней встрече в Минске участники ТКГ заявили о необходимости создания Консультативного совета. Хочу подчеркнуть с полной ответственностью, что никаких шагов, которые сегодня создавали бы правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания не существует. Никаких переговоров — об этом речь не идет», — сказал Ермак.
По его словам, в настоящее время разрабатывается механизм отбора в Консультативный совет представителей самопровозглашенных республик. Со своей стороны Украина планирует выбрать «патриотически настроенных специалистов», которые являются авторитетами в стране и в мире.
Ранее о создании совета для выработки предложений по политическому урегулированию сообщила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау.
Еще новости из тревожного для нас всех региона и вокруг него:
«Частные самолеты, яхты, собственные отделения неотложной помощи: на фоне распространения коронавируса некоторые состоятельные люди прибегают к средствам, немыслимым для большинства граждан», — пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Банкам предлагают запретить брать комиссию с граждан при оплате коммуналки, тарифы за свет, газ и воду намерены пересмотреть, а количество семей, получающих право на субсидию по оплате ЖКХ, может заметно возрасти. Как ещё защитить карманы россиян от необоснованных цен на энергоресурсы и услуги ЖКХ, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказали эксперты и законодатели.
В городе Тюкалинск Омской области 67-летний пенсионер пожаловался на местного депутата, который избил его из-за плохо убранного снега. Об этом рассказал депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко в своем Telegram-канале.
Наверное, многие из нас помнят одну интересную особенность советских хрущевок – небольшое окошко между ванной комнатой и кухней? Некоторым обладателям такой планировки это не очень нравилось, и они старались от окна избавиться, закрасить или заложить плиткой. Однако теперь самое время пересмотреть свои взгляды на межкомнатные окна, потому что дизайнеры интерьеров объявили эти элементы планировки модным и практичным трендом.
В Иркутске девочка получила тяжелую травму головы из-за упавшей на нее наледи. Возбуждено уголовное дело. (Сейчас, с наступлением весны, когда с крыш в регионах Сибири сходит снег, надо быть очень внимательным. - прим. МГ.)
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым вопросам.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.