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Киев и Донбасс создают некий «Консультационный совет». Прогресс?
По инф. rosbalt.ru   
14 Марта 2020 г.
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На последней встрече в Минске представители трехсторонней контактной группы договорились создать общую платформу с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.

Киев подтвердил создание совета с представителями ДНР и ЛНР

Эту информацию подтвердил глава Офиса президента (Украины) Андрей Ермак, отметив однако, что речь не идет о признании отдельных районов Донецкой и Луганской областей правовыми субъектами.

Предполагается, что Консультативный совет станет совещательным органом в составе политической подгруппы, который будет рассматривать вопросы выполнения Минских договоренностей.

«На последней встрече в Минске участники ТКГ заявили о необходимости создания Консультативного совета. Хочу подчеркнуть с полной ответственностью, что никаких шагов, которые сегодня создавали бы правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания не существует. Никаких переговоров — об этом речь не идет», — сказал Ермак.

По его словам, в настоящее время разрабатывается механизм отбора в Консультативный совет представителей самопровозглашенных республик. Со своей стороны Украина планирует выбрать «патриотически настроенных специалистов», которые являются авторитетами в стране и в мире.

Ранее о создании совета для выработки предложений по политическому урегулированию сообщила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау.

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