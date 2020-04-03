Пять участников ООН блокировали российскую резолюцию по борьбе с коронавирусом

Четыре государства и единая Европа не позволили Генеральной ассамблее ООН принять созданную РФ резолюцию с призывом к отмене односторонних санкций, мешающих бороться с коронавирусом.

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Об этом заявили в постпредстве Москвы при международной организации.

Авторами резолюции о глобальной солидарности, в которой содержится призыв ко всем странам объединиться в борьбе с коронавирусом, выступили Афганистан, Армения, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Канада, ДРК, Грузия, Германия, Япония, Казахстан, Пакистан, Швеция, Швейцария, Украина и другие страны.

Правительства стран мира призвали к активному международному сотрудничеству, обмену информацией, научным опытом и передовыми методами лечения.

Однако США, Британия, Грузия, Украина, а также Евросоюз не позволили принять резолюцию.

Таким образом, «дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее», сказано в сообщении.

Ранее по итогам виртуального саммита лидеров G20, на котором обсуждались вопросы преодоления последствий пандемии COVID-19, было принято решение вложить $5 триллионов в мировую экономику для преодоления последствий распространения коронавируса.

Владимир Путин предложил создать под эгидой МВФ специальный фонд и предоставить право любому его участнику заимствовать средства; написать общий план восстановления пострадавшей из-за пандемии экономики; создать «зеленые коридоры», свободные от каких-либо торговых войн и санкций. Также Путин предложил ввести мораторий на ограничения по товарам и на транзакции.

По инф. rosbalt.ru

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