Российский город обогнал всех в рейтинге по уровню загрязнения воздуха

Интернет-ресурс Air Visual составил список городов, в которых самый загрязненный воздух. На вершине списка оказался Красноярск. Смог в российском городе объяснили бушующими в Сибири лесными пожарами.

Столица Индонезии Джакарта стала второй. Экологическая обстановка там стала одной из причин, по которым нынешний президент страны Джоко Видодо хочет перенести столицу на Калимантан.

Замкнул тройку Чэнду — в этом городе Китая сосредоточены предприятия, производящие автомобили и военные самолеты.

В топ-5 попала бангладешская столица Дакка и крупнейший китайский мегаполис Шанхай.

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В этом году лесные пожары стали самой больной темой в Сибири. Оно и неудивительно. Власти приняли решение не тушить возгорания, когда они были незначительными, а в итоге огонь разбушевался так, что смог дошёл даже до соседних стран. Его почувствовали и в Монголии, и в Казахстане. Из всех регионов Сибири лидером по числу возгораний стал Красноярский край. Здесь площадь, пройденная огнём по данным на 18 августа, составила более 2 миллионов гектаров, следует из отчёта "Авиалесоохраны". На этом фоне поразили слова губернатора региона Александра Усса. Он заявил, что пожары тушить вообще не нужно. Его слова вызвали критические настроения в обществе, итогом которых стал многотысячный митинг за отставку Усса.

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По инф. rosbalt.ru

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