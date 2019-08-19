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Российский город обогнал всех в рейтинге по уровню загрязнения воздуха

По инф. rosbalt.ru   
19 Августа 2019 г.
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Интернет-ресурс Air Visual составил список городов, в которых самый загрязненный воздух. На вершине списка оказался Красноярск. Смог в российском городе объяснили бушующими в Сибири лесными пожарами.

Российский город обогнал всех в рейтинге по уровню загрязнения воздуха

Столица Индонезии Джакарта стала второй. Экологическая обстановка там стала одной из причин, по которым нынешний президент страны Джоко Видодо хочет перенести столицу на Калимантан.

Замкнул тройку Чэнду — в этом городе Китая сосредоточены предприятия, производящие автомобили и военные самолеты.

В топ-5 попала бангладешская столица Дакка и крупнейший китайский мегаполис Шанхай.

В этом году лесные пожары стали самой больной темой в Сибири. Оно и неудивительно. Власти приняли решение не тушить возгорания, когда они были незначительными, а в итоге огонь разбушевался так, что смог дошёл даже до соседних стран. Его почувствовали и в Монголии, и в Казахстане. Из всех регионов Сибири лидером по числу возгораний стал Красноярский край. Здесь площадь, пройденная огнём по данным на 18 августа, составила более 2 миллионов гектаров, следует из отчёта "Авиалесоохраны". На этом фоне поразили слова губернатора региона Александра Усса. Он заявил, что пожары тушить вообще не нужно. Его слова вызвали критические настроения в обществе, итогом которых стал многотысячный митинг за отставку Усса.

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По инф. rosbalt.ru

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