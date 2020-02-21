Летчик номер один

2 февраля 1904 года в небольшом поселке Васильево родился летчик-испытатель, герой Советского Союза комбриг Валерий Павлович Чкалов.

Путь к мечте

Будущий летчик стал восьмым ребенком в семье. Назвали мальчика по святцам – Валерьяном, Волькой. Когда ребенку исполнилось шесть, умерла мать. Из всех детей выжили пятеро, их воспитывал отец, который работал котельщиком. После окончания школы Валерий поступил в ремесленное училище, потом работал молотобойцем и кочегаром на пароходе. Его летная биография, возможно, так и не началась, если бы в 1919 году Валерий случайно не увидел самолет, летящий высоко в небе. Зрелище это, диковинное по тем временам, настолько захватило Чкалова, что он решил стать летчиком. Уехал в Нижний Новгород, там встретил односельчанина, работавшего на сборке самолетов, и устроился на тот же завод учеником слесаря. После пятнадцатилетний Валерий вступил добровольцем в Красную армию и через год добился направления в авиационную школу военных летчиков. Именно там совершил свой первый полностью самостоятельный полет. Как одного из лучших учеников Чкалова направили на дальнейшее обучение. В двадцать лет Валерий стал летчиком-истребителем Ленинградской авиаэскадрильи.

Талантливый нарушитель

Но повседневная упорядоченная служба всегда угнетала Валерия Чкалова. Несмотря на существовавшие в те времена запреты, он отрабатывал фигуры высшего пилотажа, совершенствуя методику обучения летчиков, а также придумал специальное приспособление для обучения прицельной стрельбе.

За время службы в эскадрилье он проявил себя как дерзкий и отважный летчик. Совершал рискованные полеты, за что получал взыскания и неоднократно отстранялся от полетов. Широко известен случай, когда Чкалов пролетел под мостом Равенства (Троицким) в Ленинграде. За это Валерий Чкалов был лишен права летать и посажен на гауптвахту.

В то же время имел серьезные проблемы с дисциплиной, которые окончились крупными неприятностями – 16 ноября 1925 года был осужден военным трибуналом на один год лишения свободы за драку в пьяном виде. Затем срок был снижен до 6 месяцев.

В 1927 году из Москвы пришел приказ направить лучших летчиков для участия в авиапараде, посвященном годовщине революции. Командованию пришлось срочно отправить Чкалова в Москву. За блестящее летное мастерство он получил благодарность в приказе наркома обороны Климента Ворошилова.

Валерий Павлович Чкалов был направлен в Брянск уже в должности командира звена. Однако и там он продолжал заниматься высшим пилотажем, и однажды это закончилось трагически: осваивая полеты на низких высотах, Чкалов задел колесами за провода и повредил самолет. Летчика обвинили в многократных нарушениях дисциплины и воздушном лихачестве. В соответствии с законами того времени он был арестован и вскоре осужден на год тюремного заключения. Случилось это в 1928 году.

Но известность пилота уже была так велика, что вскоре по ходатайству он был освобожден из заключения, хотя и уволен из рядов Красной армии. Вернувшись в Ленинград к семье, Чкалов начал работать в местном отделении Осоавиахима, летая на прогулочном самолете.

В ноябре 1930 года Чкалова восстановили в воинском звании и направили на работу в московский научно-исследовательский институт ВВС РККА.

Там Валерий Павлович стремительно наверстал упущенное: участвовал в 800 полетах высокого уровня сложности и испытал свыше 70 типов самолетов. Он разработал и внедрил ряд новых фигур высшего пилотажа: восходящий штопор и замедленную «бочку». 3 декабря 1931 года Чкалов участвовал в испытаниях авиаматки (воздушного авианосца), которая представляла собой тяжелый бомбардировщик, несший на своих крыльях и фюзеляже до пяти самолетов-истребителей.

Героический перелет

Осенью 1935 года летчик Байдуков предложил Чкалову организовать рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс и возглавить экипаж самолета. Они обратились в правительство, но Сталин указал другой план маршрута: Москва – Петропавловск-Камчатский.

Перелет стартовал 20 июля 1936 года и продолжался 56 часов до посадки на песчаной косе острова Удд в Охотском море. Общая протяженность рекордного маршрута составила 9375 километров. Уже на острове Удд на борт самолета была нанесена надпись «Сталинский маршрут», сохраненная и при следующем перелете – через Северный полюс в Америку. Оба чкаловских перелета официально носили это название вплоть до начала борьбы с культом личности Сталина. За перелет на Дальний Восток весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза с вручением ордена Ленина. Медаль «Золотая Звезда», введенная в 1939 году уже после смерти Чкалова, была вручена только в 2004 году его детям. Кроме того, Чкалову был подарен личный самолет У-2, который сейчас находится в музее в Чкаловске. Сталин лично приехал 10 августа 1936 года на Щелковский аэродром встречать возвратившийся самолет. С этого момента Чкалов приобрел всенародную известность в СССР.

Чкалов продолжал добиваться разрешения на перелет в США, и в мае 1937 года согласие было получено. Старт состоялся 18 июня и, несмотря на сложные условия, 20 июня самолет совершил благополучную посадку в городе Ванкувере. Протяженность перелета составила 8504 километра. Все члены экипажа стали знаменитостями в Америке. За этот перелет экипаж был награжден орденами Красного Знамени.

В августе 1937 года поселок Васильево в Нижегородской области, где родился летчик, был переименован в Чкаловск.

«Ты мне нужна в жизни, как хлеб и воздух»

Свою будущую жену, учительницу Ольгу Орехову, Чкалов встретил в 1927 году на занятиях драмкружка. Вскоре они поженились, в браке родилось трое детей: сын, ставший полковником, инженером ВВС, и две дочери: Ольга и Валерия.

Первый и единственный зарок, который Валерий Павлович потребовал от своей жены, – не удерживать его от полетов и не беспокоиться за него. Ольга серьезно отнеслась к этому договору и ни разу не нарушила его. Супруги подолгу бывали в разлуке, но письма испытателя к жене были полны любви и заботы. Они прожили вместе 11 лет, до гибели летчика. А Ольга Чкалова до конца дней хранила верность своей первой и единственной любви.

Последнее испытание

Валерий Чкалов погиб зимой 1938 года. Истребитель И-180 из-за поломки в двигателе потерпел крушение. Пытаясь предотвратить жертвы среди мирного населения, Чкалов изменил направление и столкнулся с металлической высоковольтной опорой. От удара Чкалова выбросило из самолета вместе со штурвалом, за который он продолжал держаться.

Свидетельствует очевидец: «...на куче древесного материала лежал самолет с отделившимся правым крылом и мотором. Мы поняли, что случилось непоправимое… Когда пришли сотрудники из больницы имени Боткина, в которую отвезли Валерия Павловича, то они рассказали, что произошло: от сильного удара его выбросило из кабины вместе с сиденьем. Он ударился головой о катушку из-под кабеля. Валерий Павлович после падения жил еще два часа, и последними его словами были: «В случившемся прошу никого не винить, виноват я сам».

Бытует мнение, что инцидент был подстроен. Версию, что летчика хотели устранить намеренно, поддерживали, в частности, его жена и дети. Но у этой версии события есть существенные недостатки, мешающие принять ее за правду. Кроме того, известно, что в самолете имелись многочисленные дефекты и недоделки, машина была недоработана, о чем Чкалову было известно.

Тем не менее, несмотря на многочисленные версии, слухи и легенды, в истории гибели «летчика номер один» так и не поставлена последняя точка.

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