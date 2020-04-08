Как советский спортсмен Серго Амбарцумян стал сильнейшим человеком планеты

Титул самого сильного человека на Земле в 1930-е годы принадлежал Йозефу Мангеру. Среди поклонников немецкого тяжелоатлета был сам Адольф Гитлер. Однако Иосиф Сталин не мог смириться с таким положением дел. Первая страна победившего социализма должна была лидировать во всем, в том числе в спортивных достижениях. Исправить эту досадную оплошность он поручил советскому силачу Серго Амбарцумяну.
Советский богатырь
Армянин Саркис (известный под именем Серго) Амбарцумян родился в 1910 г. в селе Бист Нахичеванского уезда. Природа наградила юношу небывалой физической силой. Работая автомехаником в гараже НКВД, он как-то в одиночку приподнял грузовик. После этого случая начальство отправило его заниматься тяжелой атлетикой в секцию «Динамо» и не прогадало. Уже через три года Серго завоевал чемпионский титул. А за всю спортивную карьеру он становился рекордсменом СССР 30 раз!
Король силачей
Йозеф Мангер родился в 1913 году в баварском Бамберге. В 1936 году он стал олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике в Берлине. Довольно долгое время штангист-тяжеловес Мангер считался сильнейшим спортсменом планеты. Гитлеру явно льстило мировое первенство своего могучего соотечественника. Оно наглядно доказывало непобедимость арийской нации.
Заочный поединок
Идея победить представителя нацистской Германии зародилась в голове Сталина в довоенные годы не случайно. Спортивная победа имела явно политический подтекст. Отец народов приказал найти на просторах СССР тяжелоатлета, который смог бы заткнуть за пояс самого Мангера. Самым достойным кандидатом оказался Серго Амбарцумян. Сталин поставил перед ним задачу восстановить историческую справедливость и потягаться с немецким тяжелоатлетом за титул первого силача планеты.
Довольно скоро советскому спортсмену удалось оправдать высокое доверие. В предпоследний день 1938 года он преподнес себе и всему Советскому Союзу исключительный новогодний подарок. На соревнованиях в Ереване он установил долгожданный рекорд, подняв в сумме троеборья 433,5 кг. Это превышало результат Мангера на 8,5 кг. Амбарцумяна чествовал не только советский народ, даже немецкие газеты отдали этому событию свои первые полосы. После невиданного достижения звание сильнейшего человека мира по праву перешло к Серго Амбарцумяну.
Такие разные судьбы
В 1951-е годы во время соревнований Серго Амбарцумян перенес микроинфаркт и был вынужден завершить спортивную карьеру. Оставшись без любимого занятия, он переквалифицировался в водители, а затем в заведующего шашлычной. Умер знаменитый спортсмен в возрасте 73 лет от болезни сердца. Его спортивный противник Йозеф Мангер также ушел из тяжелой атлетики и открыл свой бизнес. Скончался в возрасте 77 лет.
Быть в чем-то, и в спорте тоже, самым-самым – почетно, лестно, приятно и здорово. Но не стоит забывать, что за красивым званием стоит огромный ежедневный порой просто титанический труд и отказ от чего-то. Спортивные достижения, тем более такие высокие, просто так никому не достаются.
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