Западные клубы и советские хоккеисты: охота на «звезд»

Известная «Русская пятерка» в «Детройт Ред Уингз» стала легендой. Благодаря ей клуб мог похвастаться зрелищной игрой и яркими атакующими поединками. В 1995-1996 годах Боумен выделил спортсменов, которые установили новый рекорд НХЛ и навсегда прославили свою команду и государство. Никогда до этого клуб не брал такие высокие победы, как Кубок Стенли.
Хоккеист Владимир Константинов
Можно сказать, что перестройка стала новый этапом в жизни СССР. Именно в этот период активно открывались новые кооперативы, предприятия, начинали работу первые коммерсанты. В стране наблюдалась тенденция развития новой рыночной экономики, а слова «перестройка» и «гласность» стали известными во всем мире.
Хоккей – это был такой вид игры, который по популярности уступал разве что футболу. Люди массово интересовались им еще с 60-х годов. Именно в этот период наблюдался его золотой расцвет. Несколькими годами позже общественность узнала о новой легендарной суперсерии. СССР пытался вырвать победу у Канады. У советских спортсменов это очень ловко получалось. Среди профессионалов выделились некоторые игроки, такие как Харламов, Крутов, Макаров, Ларионов, Петров, Фетисов и Касатонов. Именно они стали кумирами многих советских мальчишек того времени.
Западные клубы восхищались игрой отечественных хоккеистов, поэтому охотно забирали их к себе. Так в одном из клубов «Детройт Ред Уингз» появилась золотая пятерка российских спортсменов: Фетисов, Козлов, Федоров, Ларионов и Константинов. Именно они вывели американский хоккей на принципиально новый уровень. Их называли виртуозами игры. Они играли так, как не играл ни один американский игрок в их команде до этого.
В том время СССР неохотно отдавала своих игроков в западные страны. Поэтому хоккеистам приходилось путем обманов и ухищрений вывозить людей. Один из самых ярких случаев произошел со спортсменом Владимиром Константиновым. Чтобы вывезти его из СССР, пришлось подкупить врачей, чтобы те подписали мужчине диагноз. Жена игрока просила тренера подписать разрешение на лечение в США. Тот отказывался, подозревая что-то неладное, но в итоге путем подкупа врачей семья Константиновых покинула страну и добралась в США на частном самолете.
Победы выдающихся спортсменов, их яркие судьбы являются большим стимулом для тех, кто тоже хочет заниматься спортом и достичь в нем заметных результатов. Звезды спорта, многое преодолевая, ставят высокие планки другим. Быть героем хоккея или другой дисциплины, наверное, мечта многих наших внуков. А начинать надо с малого, с элементарной зарядки, к примеру, и постепенным занятием тем видом спорта, к которому точно лежит душа.
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Известная «Русская пятерка» в «Детройт Ред Уингз» стала легендой. Благодаря ей клуб мог похвастаться зрелищной игрой и яркими атакующими поединками. В 1995-1996 годах Боумен выделил спортсменов, которые установили новый рекорд НХЛ и навсегда прославили свою команду и государство. Никогда до этого клуб не брал такие высокие победы, как Кубок Стенли.
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