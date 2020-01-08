Выдающийся спортсмен Игорь Тер-Ованесян: изумительные прыжки и выдающийся ум

В Москве состоялась премьера документальной ленты «Невесомость» о знаменитом прыгуне в длину Игоре Тер-Ованесяне. Ранее картина получила главный приз в самой престижной номинации «Великие чемпионы» на 37-м Международном фестивале спортивных фильмов в Милане. О столь успешном проекте и неординарной личности главного героя рассказал автор идеи, член комиссии сценаристов Международной федерации спортивного кино и телевидения Евгений Богатырев.

— Почему победа на миланском кинофоруме считается столь престижной?

— В течение года проходят пятнадцать фестивалей в разных странах: Аргентине, Бразилии, Иране, Испании, Италии и других. Наиболее престижными считаются мероприятия в Барселоне, Пекине и нашем Липецке. Тем не менее они являются лишь отборочными этапами на пути к финальному действу. Все «сливки» собираются в конце сезона в Милане.

— Кто организует столь масштабное событие в северной столице Италии?

— Главный организатор и учредитель — Международная федерация спортивного кино и телевидения (FICTS), президентом которой является всемирно известный в своей области итальянский профессор Франко Аскани. Сейчас в FICTS входят 116 стран. Задействованы все континенты, кроме Австралии.

— Ваш фильм рассказывает историю выдающегося отечественного легкоатлета, но в наши дни именно представители этого вида спорта подвергаются самым жестким гонениям со стороны ВАДА и профильных международных организаций. В столь сложной обстановке, ощущали давление и неприятие со стороны зарубежных «партнеров»?

— Ничего подобного не замечал. В Милане всегда с нетерпением ждут наши картины о спорте. В последние годы отечественные кинематографисты регулярно возвращаются из Италии с наградами. К примеру, в 2018-м были очень тепло встречены и стали лауреатами: «Лев Яшин — номер один» (режиссер Светлана Харчевина-Крапивина) и «Три секунды» (создатели Алена Смирнова и Дарина Умнова). Под аплодисменты прошла и презентация истории о выдающемся тренере по художественной гимнастике Ирине Винер.

— В нынешнем году у нас тоже богатый улов?

— Почти все российские работы, которые были выставлены на конкурс, стали лауреатами-номинантами, получили призы.

— Ваша картина «Невесомость» победила в самой престижной номинации — «Великие атлеты». Выбор героя был сделан верно...

— Игорь Тер-Ованесян — кумир моей молодости. И не только моей, но и поколения шестидесятников в целом. До его появления на спортивных аренах общество считало атлетов гладиаторами. И вот на авансцену вышел умный, харизматичный молодой человек, который покорял публику не только блестящими результатами, но и интеллектом. На счету Тер-Ованесяна мировые рекорды в прыжках в длину, где ранее правили бал исключительно американцы.

В активе нашего выдающегося чемпиона победы на открытых чемпионатах США, первенствах Европы, матчевых встречах СССР — США и, наконец, участие в пяти Олимпийских играх, с которых он неоднократно привозил награды. На одном из старых снимков Игорь запечатлен вместе со знаменитым Грегори Пеком. Глядя на эту фотографию, не сразу скажешь, кто на ней спортсмен, а кто голливудская звезда!



— Вы давно знакомы?

— Более полувека. Первую свою заметку написал в 1966 году размером в 200 строк (в то время измеряли материалы в строчках, а не как сейчас — в знаках) именно о нем. Помню, с каким волнением открывал газету, чтобы ее увидеть. Позднее подружились. Игорь Арамович очень разносторонний человек. В отличие от многих коллег, Тер-Ованесян состоялся и как выдающийся наставник, и как администратор. Он довольно долго возглавлял Всесоюзную федерацию легкой атлетики. Во время его руководства не было никаких эксцессов, подобных нынешним. Такое могло присниться только в страшном сне. Поэтому Тер-Ованесян, за свои заслуги в мировом спорте стал пожизненным членом World Athletics — главного легкоатлетического объединения планеты. Столь почетного признания удостаивались единицы.

— Ходили слухи, что Игорь Арамович серьезно болел?

— Возраст берет свое. Инсульт. Но Тер-Ованесян, видимо, не слышал слова «сломлен». Как в секторе, так и в жизни он вновь вышел триумфатором из сложной ситуации. Болезнь была побеждена. Быть может, благодаря тому, что Игорь взял в руки кисти, краски и мольберт. Стал рисовать. В разное время его работы украшали многие выставки. Кстати, в качестве режиссера нашего проекта выступил Рауф Мамедов — профессиональный художник. Именно он нарисовал пригласительный билет на московскую премьеру. Между двумя творческими людьми обозначилось взаимопонимание на подсознательном уровне. Это одна из причин столь успешной работы. Наш триумвират всегда находил общий язык. Кино — искусство изобразительное, поэтому стоит отметить прекрасную работу оператора Гарика Кочаряна. Известный в мире спорта человек — Петр Цанава дебютировал в роли продюсера.

— Какие еще моменты запомнились на форуме в Милане, помимо успеха «Невесомости»?

— Спорт не ограничивается голами, очками и секундами. Это еще и общение с интереснейшими людьми. Лишним тому подтверждением служит прошедший кинофорум. В частности, среди гостей была чемпионка Олимпиады-80 в прыжках в высоту Сара Симеони. В нее влюбился еще тогда, в Москве. Столько лет прошло, а перед нами предстала прекрасная, стройная дама, ее выступление со сцены ничем не уступало ярчайшему появлению в секторе для прыжков в далеком 1980-м. Мы разговорились. Она покорила меня. У Сары замечательный аналитический склад ума. Вспомнили теплую атмосферу Игр. Оказалось, что Симеони до сих пор дружит с Тамарой Быковой. Они продолжают общаться, приезжают друг к другу в гости. Вот это и есть настоящая народная дипломатия. Более того, обе поддерживают теплые отношения с двукратной олимпийской чемпионкой немкой Ульрикой Мейферт. Согласитесь, показательно, когда жесткие соперники на спортивной арене не только проявляют взаимное уважение, но и становятся друзьями. В последнее время об этом стали забывать.

Напомним, что на портале «Мои года» всегда можно найти информацию о выдающихся людях спорта, спортивных событиях и достижениях. Ниже тоже есть любопытные публикации:

По инф. portal-kultura.ru

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