Василий Алексеев – рязанский богатырь

7 января 1942 года родился великий штангист Василий Алексеев – «русский медведь», как его прозвали за рубежом. Алексеев – двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР. Им установлено 80 мировых рекордов среди супертяжеловесов и 81 рекорд СССР.

Биография Василия Алексеева

Тяжелая атлетика

Василий Алексеев родился в деревне Покрово-Шишкино Рязанской области в рабочей семье. Там же окончил начальную школу. По воспоминаниям односельчан, он уже тогда был очень подвижным и крепким мальчишкой, в играх был заводилой.

Через 11 лет, в 1953 году, семья переехала на Север в Архангельскую область. 11-летний мальчишка учился, занимался спортом и наравне со взрослыми трудился на лесоповале. Начал свою спортивную карьеру будущий тяжеловес с волейбола и легкой атлетики: толкал ядро, прыгал в высоту. Когда играл в волейбол, бил по мячу так, что игроки другой команды не могли устоять на ногах. Позже, став студентом Архангельского лесотехнического института, под руководством тренера начал заниматься тяжелой атлетикой, стал поднимать штангу. Как потом вспоминал сам Василий Иванович, сначала он изучал технику других спортсменов, читал специальную литературу, придумывал упражнения. А в результате, методом проб и ошибок, выстроил собственную систему подготовки. Она была уникальна, так как учитывала все слабые и сильные стороны самого спортсмена.

«К тому же я никогда не был приверженцем систематических тренировок в зале, при всяком удобном случае, когда позволяла погода, занимался на воздухе: во дворе дома или грузил штангу в машину и уезжал на природу, в лесок. На мой взгляд, такие тренировки просто бесценны».

«Хочу быть первым!»

Однако серьезно тренироваться Алексееву было некогда. Он учился и работал, так как у двадцатилетнего спортсмена уже была семья, вскоре родились два сына. Жена Олимпиада Ивановна сопровождала Алексеева в поездках на соревнования в качестве массажиста, повара, психолога в одном лице. Супруги прожили вместе 50 лет, вырастили сыновей, появились четверо внуков. Младший сын чемпиона – Дмитрий – тренировался по методике отца и стал мастером спорта по тяжелой атлетике.

После нескольких лет переездов семья Алексеевых поселилась в небольшом городке Коряжма. Там Василий начал регулярно тренироваться.

Буквально за год тяжелоатлет выполнил норматив мастера спорта СССР.

В 1966 году Василий Иванович принял решение перебраться в город Шахты Ростовской области, с которым и связал всю дальнейшую жизнь. Устроившись на работать на шахту Южная, он начал тренироваться под руководством олимпийского чемпиона 1964 года Рудольфа Плюкфельдера.

Правда, плодотворного сотрудничества у них не получилось, так как к тому времени Алексеев уже был мастером спорта и использовал свою собственную методику тренировок. В результате Василий Алексеев снова перешел на самоподготовку.

Как ни парадоксально, но оказавшись предоставленным самому себе, Алексеев начал невероятно быстро улучшать свои результаты.

«Придумал специальное упражнение, с помощью которого «закачал» свою травмированную спину, сделал ее сильной. Потом изменил принцип тренировки. Тогда, в конце шестидесятых годов, авторитеты тяжелой атлетики предписывали в классических упражнениях поднимать на занятиях снаряд лишь один раз в подходе. Но ведь известно, что сила растет при многократном повторении. У меня неплохо шел жим и толчок, рывок же отставал. Подсчитал объем работы. Допустим, 20 подходов к 150-килоограммовому снаряду по одному подъему составляют всего три тонны. Маловато. Стал делать по четыре подъема в одном подходе в рывке. Затем точно так же добавил количество подъемов и в других классических упражнениях. Результат оказался ошеломляющим: всего за несколько месяцев мои показатели в каждом из упражнений увеличились, примерно на 20 килограммов».

В 1968 году Василий Иванович впервые выступил на чемпионате СССР и стал бронзовым призером.

Но целеустремленного, честолюбивого спортсмена третье место явно не устраивало. Поэтому на обороте фотографии, где он был запечатлён на пьедестале почета вместе со своими более удачливыми соперниками, Василий Алексеев написал: «Хочу быть первым!»

Мировые рекорды

Семидесятые годы в жизни спортсмена стали поистине триумфальными. Специалисты в недоумении – неизвестный никому доселе спортсмен выдает один мировой рекорд за другим. И это при том, что впервые в сборную СССР он попал в возрасте 28 лет, когда другие уже заканчивают выступления, или, по крайней мере, считаются ветеранами.

К первым в своей жизни Олимпийским играм в Мюнхене Алексеев подходил главным фаворитом и мировым рекордсменом в троеборье 645 кг. Этот рекорд так и остался непревзойденным.

Незадолго до начала игр немецкий атлет Рудольф Манг побил действующий мировой рекорд Василия Алексеева – 230 килограммов в жиме. Советский атлет, не привыкший оставаться в долгу, ответил по-спортивному дерзко и мощно – 235 кг. Восхищенному Мангу осталось только признать превосходство могучего соперника. За победу в Мюнхене Алексеев был удостоен ордена Ленина.

Весь мир знал этого улыбчивого добродушного гиганта, и где бы он ни выступал, зрители неизменно скандировали только одно слово: «Рекорд!»

И рекорды шли один за другим, следующие несколько лет русский богатырь не знал себе равных. Одно из последних достижений в его спортивной карьере – толчок 256 кг ноябре 1977 года.

На церемонии открытия Олимпийских игр 1976 года в Монреале Василию Ивановичу Алексееву доверили быть знаменосцем сборной СССР.

Тренер

В1978 году Василий Алексеев основал и стал руководителем спортивного клуба «600», в котором занимались юные тяжелоатлеты.

В 1991 году Василий Алексеев был назначен главным тренером сборной страны по тяжелой атлетике. Сборная СНГ под его руководством одержала триумфальную победу на Барселонской Олимпиаде. Команда выиграла пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. За успехи в тренерской работе Василий Алексеев удостоен звания «Заслуженный тренер СССР».

Однажды Алексеев признался: «По мнению специалистов, я, вообще, не штангист. У меня и кость тонкая, и малогабаритным был. И даже считали неталантливым. И вот я, видимо, опроверг все теории. Главное – упорство. И упорство. Это основное. А затем уже – талант. Я считаю, каждый начинающий спортсмен (представитель любого вида спорта) должен начинать со штанги. Мышцы надо к работе подготовить».

Кумир

Василий Алексеев был русским кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера. Тот высоко ценил спортивные победы рязанского атлета.

Василий Алексеев является обладателем действующего мирового рекорда по сумме трёх упражнений – 645 кг. Одним только этим достижением он навсегда обеспечил себе почетное место в истории спорта.

Алексеев – обладатель золотого кубка, врученного за то, что он первым в мире поднял 500-фунтовую штангу (227,5 кг).

Уникальные достижения Василия Алексеева – самое большое количество мировых рекордов – занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Заслуженный мастер спорта СССР Василий Иванович Алексеев награжден орденами Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

Владимир Высоцкий посвятил Василию Ивановичу свою знаменитую песню о штангисте под названием «Вес взят!»

Ещё одно последнее мгновенье –

И брошен наземь мой железный бог!

...Я выполнял обычное движенье

С коротким злым названием «рывок».

Василий Иванович Алексеев немного не дожил до своего семидесятилетия, скончался 25 ноября 2011 года из-за проблем с сердцем.

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