Жена Дмитрия Диброва рассказала о его самочувствии после инсульта

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, который всем известен благодаря программе "Кто хочет стать миллионером", рассказала о его состоянии здоровья. Недавно Дмитрию стало плохо прямо в кинотеатре, на премьере картины Егора Кончаловского "На Луне".

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Родственники тут же вызвали скорую помощь, которая оперативно доставила ведущего в Боткинскую больницу. После обследования было установлено, что Дибров перенёс микроинсульт.



После этого инцидента в прессе стали появляться слухи о том, что у Дмитрия Диброва случился приступ эпилепсии. При этом ведущий очень негативно воспринял эту новость, и сам решил рассказать в своём микроблоге, как было на самом деле. О подробностях он решил пока не упоминать, но отметил, что в его возрасте "проблемы со здоровьем - это обычное явление", а приступов эпилепсии у него никогда не было.



По словам жены Диброва Полины, сейчас здоровью Дмитрия ничего не угрожает, но о выписке пока думать рано. Впереди курс лечения и реабилитация. Также она поблагодарила всех, кто поддержал их в непростой момент. Дмитрий уже может ходить и даже играет на банджо, которое ему привезла Полина, чтобы поднять настроение супруга.



Необходимо отметить, что первую помощь Диброву оказал Леонид Якубович, который тоже был на премьере. Пока все ждали медработников, он всё время разговаривал со своим другом. В больницу Дмитрия приходят навестить друзья и коллеги по работе, а в соцсетях тысячи поклонников пишут сообщения, в которых поддерживают телеведущего и желают ему здоровья.

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