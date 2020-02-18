Дмитрий Дибров попал в больницу «просто так»

Наследство и наследники – одна из часто всплываемых тем. Касается она и простых людей, и, конечно же, знаменитостей, которым определенно есть что делить. На слуху много наследственных споров, которые выносят на люди многочисленные телевизионные ток-шоу. Никита Джигурда, Марина Анисина и наследство Людмилы Браташ. Наследство Людмилы Зыкиной, Людмилы Гурченко, Олега Яковлева и многих других. Жизненная тема, где кто-то остается человеком, а кто-то идет просто по головам. Она одновременно и простая, и необычайно сложная.