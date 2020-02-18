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Дмитрий Дибров попал в больницу «просто так»
По инф. rosbalt.ru   
18 Февраля 2020 г.
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Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что накануне его госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве.

Дмитрий Дибров попал в больницу «просто так»


- Да, госпитализировали. Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто так бывает с людьми. Ничего серьезного, — отметил он.

Что именно имел в виду телеведущий, пока не уточняется. Скорее всего, речь идет об обычном плановом обследовании.

По инф. rosbalt.ru

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