|
Дмитрий Дибров попал в больницу «просто так»
|По инф. rosbalt.ru
|18 Февраля 2020 г.
|
Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что накануне его госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве.
- Да, госпитализировали. Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто так бывает с людьми. Ничего серьезного, — отметил он.
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах •