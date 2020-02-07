Затейница и путешественница блогер Пак Макри точно знает, как не скучать на пенсии

Очень интересная дама, которая любит путешествовать и является большой охотницей до сбора отличных впечатлений, выбрала для блогерства две площадки – YouTube и Instagram. Зовут эту женщину Пак Макри. Известно, что она из Кореи и ей уже больше 70 лет.
На обозначенных платформах посты и видеоролики пенсионерки о ее вояжах по миру и увиденном венчают хорошие просмотры, а активности Пак могут позавидовать даже представители молодого поколения. С внучки, кстати, началось и блогерство бабушки, именно она посоветовала неугомонной женщине создать свой видеоблог. Как оказалось, не зря.
Судя по представленному материалу, Пак Макри интересно практически все. Она часто общается с людьми, с удовольствием пробует разную еду, пьет кофе, наблюдает происходящее из окна, любуется осенней природой, выгуливает забавных собачек, находится, похоже, что в звукозаписывающей студии, а еще принимает водные процедуры, делает маски для лица, рекламирует товары и т.д. И везде заражает своей искренней улыбкой. Вот здесь блогер как будто даже манекену пытается передать свой оптимизм, но он пока что-то плохо поддается.
Судя по постам в сети Instagram бабушке не чужды экстремальные развлечения. Например, есть фотография, где она, бесстрашная, запечатлена на водоеме в легкой лодочке, да еще и сама управляется с веслом, а в маленьком судне при этом находятся люди. А на другом фото она уже снята в горах. В одном из представленных кадров можно видеть, как Пак Макри стоит практически вровень с облаками. Позади нее цифрами обозначено – 2790 м. Наверное, это высота, на которой бабушка-путешественница очутилась.
Может блогер и поиронизировать над собой. Нашлись кадры, где бабушка сфотографирована в очень ярком, прямо клоунском, макияже. Также в одном из коротких видео Пак Макри предстала в образе молодого человека, и на ее лице таинственным образом образовались борода и усы. Еще есть фото, где пенсионерка запечатлена с очень высоким парнем, которому она не достает и до плеча, и бабушка в итоге смотрится прямо Дюймовочкой.
А еще по представленным постам видно, что Пак Макри не любит терять драгоценное время. Так, например, она принимает ванну и тут же что-то смотрит в поставленном рядом на стуле гаджете (дружба людей старшего возраста и современной техники, как говорится, налицо) В этом кадре в описании упоминался Лондон. Наверное, бабушка как раз там и находилась в заснятый момент. А еще она, оказывается, как может заботится об экологии. Например, на одном из фото она собирается поднять мусор, чтобы потом унести его с пляжа. Вот молодец, неугомонная, неунывающая, очень продвинутая блогер!
Как итог – небольшой вывод. На пенсии можно жить интересно, насыщенно, ярко и не скучать. В этом нас в который раз убеждает очередной блогер – уважаемая Пак Макри. Пожелаем ей дальнейших путешествий, удивительных встреч и хороших впечатлений. И давайте хоть немного из ее образа жизни попытаемся перенести на свой собственный.
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