Блогер Владимир отлично знает, как украсить красивую мелодию берущим за душу видеорядом

Канал, как сам обозначил автор, «отличного, качественного видео, на душевные, веселые песни и музыку» ведет на платформе YouTube блогер Владимир Степанов.

В его копилке уже очень иного роликов. Блогер использует для их создания разные композиции и добавляет туда свой видеоряд. Среди исполнителей, которые автор «привлек» для создания контента: Витольд Петровский (певец, автор-исполнитель, композитор, лауреат Царскосельской художественной премии, полуфиналист 4-го сезона музыкального телепроекта «Голос»), Дина Гарипова (российская певица, победительница телешоу «Голос» 2012 года на «Первом канале», заслуженная артистка Республики Татарстан, финалист международного музыкального конкурса «Евровидение-2013»), Марк Бернес (советский актёр кино и дубляжа, певец, народный артист РСФСР, один из любимых артистов советской эстрады) и другие.

Наверное, многие представители старшего поколения любят романсы. И один из них, в исполнении Витольда Петровского со своим видеорядом предложил аудитории Владимир. Море, девушка на открытом балконе, наблюдающая птиц, влюбленная пара, чайки – блогер прекрасно смог погрузить зрителей в романтическую атмосферу. Хочется и чудесной композиции подпевать, и видеоряд обязательно досмотреть. Автор использовал для украшения романса разные возможности слайд-шоу, анимационные эффекты. Один из отзывов на эту удивительную песню, что «можно слушать бесконечно...». И это действительно так.

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Заканчивается январь, недавно люди отмечали замечательный и светлый праздник – Рождество. И у блогера Владимира нашелся клип, напоминающий об этом дне. Ролик называется «Татьяна Волкова Рождественский сон». Татьяна Волкова – певица, а еще она известна тем, что пишет музыку.

Дети – мальчик и девочка, кадры из мультфильмов, икона, новогодняя атрибутика, бабушка, читающая внуку книжку... Мальчику приснился красивый сон, где была сияющая в ночном небе звезда, лучезарный мечтатель-ангелочек, принесший людям весть о рождении Иисуса. Далее был показан рождественский сон спящей девочки. Ей тоже сияла любующаяся миром звезда, можно было увидеть хор ангелов. Красиво была продемонстрирована на фоне луны несущаяся упряжка: олени, сани и таинственный ездок.

Кое-какие кадры в ролике повторялись, другие просто вели по смыслу песни. Весь этот добрый теплый видеоряд гармонично лег на душевное исполнение Татьяны, чудесно сделанное под гитарный аккомпанемент.

Еще у Владимира есть ролики, посвященные любви, незабудкам, осени в городе, уходящим дням, плачущему снегом небу, маме, миру, дождю, дождливому вечеру, белому слону, белому снегу, белой зиме, зимнему сну, вьюге, Новому году, жизни, воспоминаниям души, вечерней прогулке, острову, расставанию, грусти, желтым листьям, облакам и т.д.

Наверное, это очень увлекательное занятие – делать свои клипы на хорошую музыку и песни, ведь так много блогеров заняты их изготовлением, в том числе и Владимир. А вы, уважаемые читатели, не хотели бы присоединиться к такому интересному хобби?

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