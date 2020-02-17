Вадим Манукян раскритиковал звёзд, жалующихся на маленькую пенсию

Оказалось, что среди известных людей лишь немногие довольны своей пенсией, а остальные считают её слишком маленькой. Есть и такие звёзды, которые не придают значения пенсионным выплатам и даже затрудняются назвать точную сумму пособия. Это сильно возмутило эксперта по экономике при Государственной думе Вадима Манукяна.

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Он считает, что представители шоу-бизнеса не должны так себя вести, потому что "в стране есть очень много людей, у которых действительно маленькие пенсии и на них практически невозможно прожить". К тому же эксперт уверен, что у большинства артистов есть дополнительные источники дохода, которые намного превышают размеры средней пенсии - чего нельзя сказать о большинстве пенсионеров.



Также Манукян отметил, что после выхода на заслуженный отдых большинство россиян получают от 10 до 15 тысяч рублей, а минимальная пенсия у артистов начинается от 20 тысяч рублей. Поэтому он предлагает в первую очередь сосредоточиться на улучшении благосостояния людей, работавших шахтёрами, сталеварами, выращивающих и убирающих хлеб. Одним словом, людей, обеспечивающих всю страну. А вот звёзды, которые привыкли всю жизнь жить в роскоши, "должны и сейчас работать своим лицом", а не жаловаться на государство.

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