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Вадим Манукян раскритиковал звёзд, жалующихся на маленькую пенсию
|Анастасия ШИЛОВА
|17 Февраля 2020 г.
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Оказалось, что среди известных людей лишь немногие довольны своей пенсией, а остальные считают её слишком маленькой. Есть и такие звёзды, которые не придают значения пенсионным выплатам и даже затрудняются назвать точную сумму пособия. Это сильно возмутило эксперта по экономике при Государственной думе Вадима Манукяна.
Он считает, что представители шоу-бизнеса не должны так себя вести, потому что "в стране есть очень много людей, у которых действительно маленькие пенсии и на них практически невозможно прожить". К тому же эксперт уверен, что у большинства артистов есть дополнительные источники дохода, которые намного превышают размеры средней пенсии - чего нельзя сказать о большинстве пенсионеров.
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