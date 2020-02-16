Лариса Долина про пенсию совсем забыла

Народная артистка России Лариса Долина, которой 10 сентября 2020 года исполнится 65 лет, забыла оформить пенсию. Знаменитости, ровесники Долиной, раскрывают размеры своей пенсии - а певице на эту тему совершенно нечего сказать!

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Оформить пенсию Долиной полагалось почти десять лет назад, но артистка забыла про неё. И где сейчас положенные ей выплаты, она не знает.



Директор и продюсер Ларисы Длиной Илья Спицин рассказал, что даже после того, как положенные артистке выплаты оформили, "никто не знает", куда поступают эти средства и в каком размере.



По словам Спицина, "Лариса — творческий человек, она понятия не имеет, сколько у нее пенсия, и куда она вообще приходит".

По инф. argumenti.ru

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