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Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной»
По инф. rosbalt.ru   
08 Февраля 2020 г.
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Российский режиссер театра и кино, а также телеведущий Юлий Гусман уклонился от точного ответа в беседе с журналистами относительно размера своей пенсии.

Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной»


Гусман заявил, что  получает меньше телеведущей Елены Ханги. То есть меньше 23 тысяч рублей. Телеведущий добавил, что предпочитает не разговаривать ни с кем на тему пенсии. При этом Гусман назвал ее «безобразной».

- Но что делать. Такова судьба наша, — заключил постоянный член жюри Высшей лиги КВН.

Он также признался, что всегда ищет другие источники дохода, и призвал следовать его примеру.

По инф. rosbalt.ru

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