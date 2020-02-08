Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной»

Российский режиссер театра и кино, а также телеведущий Юлий Гусман уклонился от точного ответа в беседе с журналистами относительно размера своей пенсии.

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Гусман заявил, что получает меньше телеведущей Елены Ханги. То есть меньше 23 тысяч рублей. Телеведущий добавил, что предпочитает не разговаривать ни с кем на тему пенсии. При этом Гусман назвал ее «безобразной».



- Но что делать. Такова судьба наша, — заключил постоянный член жюри Высшей лиги КВН.



Он также признался, что всегда ищет другие источники дохода, и призвал следовать его примеру.

Ранее о своих пенсиях рассказали юморист Евгений Петросян и ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая. Оказалось, что они получают довольно небольшие выплаты. Но в отличие от Дубовицкой, заявившей, что в Москве на такие деньги прожить нельзя, Петросян признался, что ему денег хватает.

По инф. rosbalt.ru

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