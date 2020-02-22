У Ирины Отиевой после скандала на шоу Малахова стало больше выступлений

Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости Отиевой.

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61-летняя Ирина Адольфовна последний раз появлялась на публике почти десять лет назад - на телеканале НТВ в проекте "Суперстар. Команда мечты." В некоторых интервью она объясняла такой перерыв тем, что её манера исполнения сейчас не востребована, а подстраиваться под современный шоу-бизнес певица не захотела... да и не научилась.



Несколько раз Отиеву приглашали в различные телешоу, в которых поднималась тема её личной жизни, но исполнительница всем ответила отказом. Тогда редакторы программы "Прямой эфир" решили пойти на хитрость. Они пришли к ней в гости, якобы проведать во время болезни, подарили очень красивый букет цветов, а тем временем стали незаметно вести съёмку. Конечно же, во время застолья певица предложила гостям немного выпить, что и послужило основой для программы. Потом в студии, просматривая нарезки видео, Андрей Малахов и гости программы рассуждали, как спасать певицу от алкогольной зависимости.



Однако Ирина и её близкие друзья утверждают, что у неё никогда не было проблем с алкоголем. В компании она иногда позволяет себе выпить, но никаких запоев у певицы нет. Да и с работой у артистки тоже всё в порядке. На данный момент основным заработком Ирины Адольфовны являются выступления на свадьбах и корпоративах.



И как ни странно, скандал на телепередаче пошёл на пользу карьере певицы. О ней снова заговорили! Недавно Отиева согласилась выступить в Москве на свадьбе за 680 тысяч рублей. Журналисты выяснили, что мероприятие будет полностью закрытым, со множеством уважаемых гостей - как раз того поколения, которое любит и ценит творчество Ирины Адольфовны.



Что касается программы Малахова, то подавать в суд артистка не собирается, так как считает, что душевное спокойствие гораздо важнее.

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