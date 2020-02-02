«Что делать, если тебя выплюнули, вытряхнули на обочину...»: как рушились мечты Ирины Отиевой

Когда-то Ирина Отиева была всероссийской знаменитостью, голос которой знали и любили многие жители нашей страны. Но в один момент она вдруг пропала с телеэкранов. Фанаты строили теории, кто-то даже утверждал, что певица покинула Россию.

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Однако правда оказалась совсем неприятной - сейчас артистка закрылась в своём доме и полностью разочаровалась в жизни. Судьбу 61-летней певицы на днях обсудили на передаче Андрея Малахова «Прямой эфир».



Экс-любовник певицы Александр Пищиков беспокоится за Ирину – он не видел бывшую избранницу уже много лет. Причиной их расставания стал алкоголизм певицы, с которым та никак не могла справиться.



– Мы работали в ресторане «Арбат». Ей было 18 лет, училась в Гнесинке. Однажды она спасла меня от бывшей жены: в какой-то вечер я заигрывал с проститутками, а она подошла ко мне со словами: «Саша, почему ты с проститутками? Поехали со мной, – поведал пикантную историю Александр.



Однако их отношения продолжались всего около двух лет. Пищиков даже готов был жениться на своей любимой, но против этого брака выступала мать Отиевой. Ей не нравилось, что Александр – русский, в то время как её дочь имеет армянские корни.



Да и сами отношения идеальными назвать было сложно. Что Ирина, что Александр изменяли друг другу, к тому же Отиева делала аборт – не захотела рожать ребёнка от своего избранника.



Андрей Малахов вместе со своей командой решил лично навестить Ирину. Женщина с уже осипшим голосом призналась – без работы ей живётся непросто.



– Это страшно, когда ты всю жизнь работал. И тут бац — не работаешь. Страшно. Старики не нужны больше. Нужна молодежь эта дебильная, – резко заявила Ирина.

Отиевой непросто даётся этот период забвения. По её словам, уже никто не даёт ей новую работу, от неё «все отвернулись». Впрочем, преданные фанаты всё ещё помнят свою любимую певицу – и в соцсетях пишут, и её возвращения очень ждут.



После ухода из профессии Ирина стала преподавателем в академии Гнесиных, но даже тогда артистка получала немногим больше 5 тысяч рублей в месяц! Сейчас у певицы совсем нет работы, так что ей приходится довольствоваться маленькой пенсией.



– Говорила, что надо жить, надо идти дальше, надо радоваться, не забыть, что это такое. А что делать, если тебя выплюнули, вытряхнули на обочину. Что ты сможешь с этим сделать?, – с грустью признаёт Ирина.

Печально, но бывшие друзья и коллеги артистки даже забыли об её 50-летнем юбилее – не пришёл никто. Ирине было так обидно, что весь вечер она никак не могла остановить слёзы.



Мало того – об Отиевой редко вспоминают даже родственники. Певица заявила, что они буквально «предали» её.



Сейчас артистка признаётся, что живёт лишь ради своей матери Елены. Сама Елена видит состояние своей дочери, признаёт её тяжёлую депрессию. «Она купила себе место на кладбище. «Мама, и у тебя там будет место», — сказала она мне», – рассказала мама Ирины.



Дочка самой певицы также стала заниматься вокалом. При этом Ирина не раскрывает личности отца дочери и лишь говорит, что всегда хотела воспитывать детей. Однако стать матерью Ирине было не суждено до 37 лет. Со временем певица стала водить свою дочку Злату на выступления, из-за чего даже повздорила с Иосифом Кобзоном.



Однажды Отиева пришла с дочкой на концерт, посвящённый юбилею Кобзона. Злата исполнила песню, но её выступление вырезали во время монтажа. По словам Ирины, Злата пела даже лучше, чем дочь Кобзона.



Коллеги певицы сейчас говорят о том, что пытаться продолжать концертную деятельность ей не стоит – из-за увлечения алкоголем её связки могли потерять свою былую форму. Зато преподавание может стать для неё отличной возможностью заработать и продолжить карьеру. Но сама Ирина Адольфовна говорит, что давно перестала о чём-либо мечтать.



– Было бы неплохо убраться отсюда поскорее. Это был бы лучший вариант. Потому что я не держу ударов, не создана для этой жизни. Мне тяжко. У меня нет комфорта. Я мучаюсь из-за всего. Даже места на кладбище купила для мамы и себя, чтобы не обременять дочь, потому что она бы это не потянула. У меня две квартиры. Эта вот, в которой я живу, еще одна на Павелецкой, где мама живет. Дом есть, который для ребенка построила. Я мечтала о многом, о крепкой семье..., – с нескрываемой грустью заключила Ирина Отиева.

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