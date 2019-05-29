Стас Михайлов сменил имидж ради молодых фанатов

50-летний певец сменил строгие костюмы на просторные футболки, кепки с широким козырьком и большие солнцезащитные очки - типичный "прикид" молодых рэп-исполнителей. Правда, на концертах Михайлов чаще всего выступает в привычном виде, но в своем Инстаграме позволяет себе намного больше свободы.

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Поклонники отреагировали на перемену имиджа певца с юмором, сравнив его с Тимати и даже Филиппом Киркоровым, который также в последнее время тяготеет к более молодежному стилю в одежде.

Фанаты предположили, что таким образом Стас Михайлов пытается привлечь внимание молодого поколения к своему творчеству. Пока непонятно, удастся ему это или нет, но пользователи интернета поддержали Станислава Владимировича и отметили, что новый образ ему очень идет.

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