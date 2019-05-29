ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Стас Михайлов сменил имидж ради молодых фанатов
Ульяна АНТОНОВА   
29 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

50-летний певец сменил строгие костюмы на просторные футболки, кепки с широким козырьком и большие солнцезащитные очки - типичный "прикид" молодых рэп-исполнителей. Правда, на концертах Михайлов чаще всего выступает в привычном виде, но в своем Инстаграме позволяет себе намного больше свободы.

Стас Михайлов сменил имидж ради молодых фанатов

Поклонники отреагировали на перемену имиджа певца с юмором, сравнив его с Тимати и даже Филиппом Киркоровым, который также в последнее время тяготеет к более молодежному стилю в одежде.

Фанаты предположили, что таким образом Стас Михайлов пытается привлечь внимание молодого поколения к своему творчеству. Пока непонятно, удастся ему это или нет, но пользователи интернета поддержали Станислава Владимировича и отметили, что новый образ ему очень идет.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 