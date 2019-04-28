Киркоров рассказал об отношениях с семьей Примадонны

Филипп Киркоров, даже спустя годы после развода с Аллой Пугачёвой, продолжает поддерживать дружеские отношения с ней и её семьёй. Певец смог наладить общение не только с Кристиной Орбакайте, но и с Максимом Галкиным. Кроме того, свою дочь, рожденную суррогатной матерью, он назвал Алла-Виктория - в честь экс-супруги и своей матери.

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Напомним, что отношения Пугачёвой и Киркорова начались в трудный для артиста период, когда он тяжело переживал смерть матери. По признанию Филиппа Киркорова, именно Примадонна помогла ему сохранить оптимизм и найти новые цели в творчестве. Артист вспоминал, как в 1988 году на вернисаже Ильи Резника впервые встретился с певицей, которую мечтал увидеть с самого детства. После, в 1994 году, всё постсоветское пространство всколыхнула новость об их свадьбе. Брак продлился одиннадцать лет, и всё это время поклонники внимательно следили не только за творчеством супругов, но и за перипетиями в семейной жизни, а любое событие бурно обсуждалось во всех СМИ. Новость о разводе кумиров стала большой неожиданностью, но тогда всё обошлось без скандалов и обвинений.



Кстати, это один из немногих подобных случаев в среде шоу-бизнеса. После развода прошло уже 13 лет, а дружба экс-супругов стала только сильнее. У Пугачёвой появился новый муж — знаменитый юморист Максим Галкин, и дети Лиза и Гарри. Максим даже в своих выступлениях нередко упоминает о том, как они дружат с Филиппом и ходят друг к другу в гости. На одном из детских праздников Киркоров сказал, что хочет видеть свою дочь похожей на Аллу Борисовну - с такими же жизненными принципами и взглядами. Он считает, что это очень поможет ей в жизни. Конечно, Примадонне приятно слышать такое, и она с удовольствием общается с детьми бывшего мужа. Что ж, их взаимоотношения могут стать примером для многих людей, даже не только публичных, согласны?

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