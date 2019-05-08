Жена Стаса Михайлова сделала ему необычный подарок на день рождения

В конце апреля популярному артисту Стасу Михайлову исполнилось 50 лет. В честь юбилея он дал большой концерт в Кремле, а после выступления отправился на банкет, который для него организовала супруга Инна. Она собрала всех близких друзей, сделав певцу приятный сюрприз, а сам Михайлов до последнего не знал, что готовит жена.

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Инна продумала праздник до мелочей и восхитила всех своими организаторскими способностями. Конечно же, она обратилась к специалистам, но они только воплотили в жизнь её идеи. Например, гостям были разосланы необычные приглашения в виде яйца. Яйцо выбрали потому, что торжество совпало с Пасхой, и даже зал украсили пасхальной символикой. Гостям понравилось угощение, ведь на стол подавали только самые любимые блюда юбиляра и его семьи - салаты, сыр, мясо и морепродукты. В завершении праздника всех угостили пятиярусным тортом, изготовленным известным кондитером Алексом Кушем.



В адрес Михайлова прозвучало много тёплых слов. Именинник также лично поблагодарил всех гостей, а их было не менее 300 человек. На банкете присутствовали Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Дмитрий Певцов, Валерия и другие знаменитости.



Кстати, Стас Михайлов познакомился с Инной в 2006 году на своём концерте. Увидев очаровательную девушку в зале, он не раздумывая пригласил её на свидание. Так и начались их отношения. При этом звёздная пара не любит говорить о себе, и они редко вместе появляются на публике. Однако артист признаётся, что Инна для него - настоящая муза, которой он посвящает песни. Он до сих пор не может понять, как ей удалось покорить его сердце, но глаза обоих супругов до сих пор светятся счастьем. Ведь настоящая любовь со временем становится только крепче!

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