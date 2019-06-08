«Справедливость восторжествовала»: споры по поводу имущества Элины Быстрицкой подошли к концу?

Споры о разделе имущества между сестрой Элины Быстрицкой и помощницей артистки идут уже почти два месяца. Экс-помощница актрисы Ксения Рубцова напала на Софию Шегельман с обвинениями в том, что та якобы незаконно обогатилась за счёт своей звёздной сестры. Впрочем, женщина уже смогла доказать свою невиновность в суде.

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Заседание прошло ровно на сороковой день после кончины Элины Быстрицкой. Бывшая помощница актрисы обвиняла Софию Шегельман в незаконном обогащении, но все обвинения оказались бессмысленными без должных доказательств.



Суд принял решение в пользу сестры Быстрицкой, на что она отреагировала с улыбкой: «Я довольна результатом, справедливость восторжествовала». Шегельман призналась, что часто обращалась за денежной поддержкой к своей сестре, но ведь всё-таки они «родные люди».



Конфликт между Софией и Ксенией начался несколько месяцев назад. София Шегельман обнаружила потерю 38 миллионов рублей со счетов актрисы, после чего сразу же заподозрила уволенную помощницу. На неё даже завели дело о хищении.



Теперь же сестра актрисы может официально унаследовать её имущество. Стоит отметить, в последние дни рядом с Элиной была именно София, она также организовала похороны своей родственницы.



София Шегельман напомнила, что Элина составила завещание в далёком 2006 году. Имущество актрисы теперь будет принадлежать ей, хотя для этого придётся подождать ещё три года. Есть у покойной актрисы и другая сестра – Анна. Она в битве за наследство участие не принимает, хотя Элина уверяет, что не будет обделять свою сестру при дележе имущества.

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При этом Шегельман объясняет иск от помощницы очень просто: она завидует огромному наследству Быстрицкой, ведь сама ничего не получила. Ксения даже предлагала эксгумацию тела артистки, поскольку считала, что та могла умереть «не по естественным причинам».



О каких-то странностях также упоминала подруга актрисы – Зинаида Кириенко. По её словам, в последние две недели жизни Быстрицкой с ней было невозможно связаться, а порой по её номеру отвечали неизвестные люди.



София Шегельман все подобные слухи отрицает. Она уверяет, что была с сестрой в отличных отношениях, вот та и решила поделиться с родным человеком всем имуществом после своей смерти. У знаменитой актрисы была не только квартира в Москве, но и обширный дом в Вильнюсе. Сейчас его сдают в аренду под детский сад. Элина надеется, что вскоре она сможет забыть о бесконечных скандалах и спорах.

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