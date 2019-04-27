Сестра Элины Быстрицкой будет бороться за ее наследство

За имущество и жилплощадь народной артистки СССР Элины Быстрицкой началась борьба. Получить собственность актрисы планирует ее сестра Софья Шегельман, однако еще при жизни Быстрицкая намеревалась отдать свое имущество ухаживавшей за ней помощнице.

Когда здоровье Быстрицкой стало ухудшаться, ее сестра решила узнать о наследстве актрисы. Кроме квартиры, Быстрицкая владела коллекцией антиквариата. Когда же родственница поняла, что ей, возможно, ничего не достанется, решила оспорить завещание в суде, заявив, что на момент его составления Элина была недееспособна в связи с преклонным возрастом.

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Софья младше Элины на 9 лет. Она уехала на ПМЖ в израильский Ашдод еще в 1989 году. В последние годы сестры совсем не поддерживали отношения.

Актриса Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Ей был 91 год. Прощание с народной артисткой СССР состоится в понедельник, 29 апреля, в ее родном Малом театре.

По инф. rosbalt.ru

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