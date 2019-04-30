В Москве простились с "Леди-казачкой"

В столице России простились с Элиной Быстрицкой, актрисой и человеком большого дара. Малый театр в понедельник, 29 апреля, действительно оказался малым. Партер не мог вместить желающих проститься с великой актрисой и послушать гражданскую панихиду.

Речей же говорилось не очень много, было зачитано всего две телеграммы: от президентов России и Белоруссии. Выступили два политика, от партий, представляющих «левый» фланг. К нему по своим взглядам принадлежала покойная.

Так, член руководства партии «Справедливая Россия», заместитель председателя Социнтерна Александр Романович заверил, что Элина Авраамовна навсегда останется в партии СР, в которой она состояла последние годы (возможно, это несколько удивит кого-то из эстетов-театралов). «Она была членом центрального совета нашей партии и очень много сделала для того, чтобы справедливость стала символом нашей жизни», — сказал Романович.

От Коммунистической партии выступил ее глава Геннадий Зюганов, подчеркнувший, что «пришел поклониться настоящему советскому патриотизму» артистки. Зюганов рассказал, что в последние годы они вместе не раз готовили спектакли в Кремлевском дворце, куда «страна приезжала, чтобы подышать свежим воздухом героической правды».

«Я гордился тем, что наши отношения носили чисто товарищеский характер, — заметил Геннадий Андреевич. — Когда мы отмечали ее 90-летие в Кремлевском дворце, она подозвала меня и сказала: „Хочу поклониться той правде, которой служат ваши товарищи, тому мужеству и вере в справедливость, которые всегда для меня были образцом“.

Выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин (Быстрицкая входила в общественный совет при СК). Отметив, что „нет женщины в нашей стране столь сильной и талантливой одновременно“, Александр Иванович прочел свои стихи ее памяти: „Оставьте нам тот образ, что создАли, любви и силы, веры внеземной. И знание: любовь прочнее стали, она не меркнет и не гаснет с сединой“.

Другие выступления принадлежали коллегам-артистам. 97-летний ветеран театра на Таганке Николай Дупак вспомнил „потрясающие вечера с Петром Глебовым и Владимиром Высоцким“ и прочел стихи Высоцкого „Он не вернулся из боя“, которые так часто цитируются в память об ушедших.

„Добрый день, хотя и тяжелый, сразу после Пасхи. Наверное, Элиночка сразу попадет к Господу Богу, — предположила актриса Зинаида Кириенко, сыгравшая Наталью в ‚Тихом Доне‘.

Кириенко напомнила, что о планах на ‚Тихий Дон‘ и о поисках актрисы на роль Аксиньи Быстрицкая узнала в Париже, где находилась с делегацией советских кинематографистов. Это в середине 1950-х годов, на минуточку! Но, услышав, что Сергей Герасимов ищет Аксинью, Элина немедленно помчалась в Москву.

‚Мы всегда встречались с радостью, тем более, что я не стремилась быть красоткой. У меня была другая задача в ‚Тихом Доне‘, я была Наталья. И может быть, это не давало нам никакого повода для соревнований. Мне было приятно всегда быть рядом на сцене и за столом“, — вспоминала Кириенко.

„Шестьдесят лет назад мы увидели с экранов кино и телевидения Элину Быстрицкую в роли Аксиньи в фильме Герасимова ‚Тихий Дон‘. И 60 лет назад она сыграла почти одновременно главную роль в пьесе Оскара Уайльда ‚Веер леди Уиндермир‘, — напомнил артист, театровед и педагог Борис Любимов. — Что, казалось бы, общего? ‚Леди-казачка‘ — одна из загадок ее творчества“.

„Мы видели ее простые руки: крепкие, почти мужицкие. И мы видели, как она одним взмахом ресниц могла свалить и унизить соперницу, — продолжал профессор Любимов. — И это достоинство и изящество леди. Играла таких разных авторов, как Грибоедов, Горький, Островский, с разными режиссерами. И стиль ее был абсолютно узнаваем. Мое поколение помнит, как уходили дивные актрисы Малого театра, разменявшие десятый десяток: Александра Яблочкина, Евдокия Турчанинова, Елена Гоголева. Сейчас в эту плеяду вошла актриса их масштаба и значения“.

Остальные ораторы — актеры Малого театра. „Я благодарен судьбе за то, что, будучи молодым артистом, впервые стал ее партнером в знаменитом спектакле ‚Дачники‘, где Элина Авраамовна блистательно исполняла роль Юлии Филипповны, — вспоминал Борис Клюев. — Это партнерство продолжалось около 50 лет. И последний ее спектакль, с которым она выходила на сцену Малого театра, ‚Любовный круг‘ Моэма, мы тоже играли вместе“.

„Бог одарил эту женщину необыкновенной красотой: она была признана самой красивой женщиной Европы. Она это понимала и гордо несла свою красоту. Удивительное трудолюбие, удивительный характер, — подчеркнул Клюев. — Придя из Киева со школой украинской, несколько напевной, она понимала, что этого в Малом театре недостаточно, и долго работала над этим, и говорила потом на хорошем русском сценическом языке. Постоянно следила за собой, зарядка — неотъемлемая часть ее утра. Мы много ездили вместе по концертам: она всегда была собрана, готова и всегда обворожительна. Пользовалась необыкновенной любовью, и многих девочек назвали ее именем“.

„Она не была простой, не была доступна. Так и должна вести себя звезда, — рассказала актриса Людмила Титова. — Самое главное ее качество: она была свободна. Не потому что положение давало ей такую возможность: она была свободна всем своим существованием. Если ей не нравилось, она не играла. Имела на это право. Это вызывало и протест у нас, и зависть. Сейчас все меньше и меньше артистов, которые свободны. Она никогда не боялась отказаться, мол, больше ничего не предложат“.

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При всей своей недоступности, как вспоминала Титова, Быстрицкая никому из коллег не отказывала в помощи в советское время: шла к высокому начальству с просьбой о квартире, телефоне для артистов, которым трудно жилось. „Она не боялась, что ей откажут, и ей никогда не отказывали“, — отметила Титова.

„Красота спасет мир. И она спасает мир. Но такой красоты я не встречал никогда, — рассказал Валерий Баринов. — Студентом, играя в массовке в ‚Волках и овцах‘, когда ближе к финалу она выходила в красном платье и шляпке, с красным зонтиком, я видел, как зал взрывается аплодисментами. В зал входила невероятная красота. Прошло больше 50 лет: никого красивее я не видел. Я смотрю на современных красавиц, с каким удовольствием они рассказывают про себя, своих женихов, любовников... И каждый раз, натыкаясь на эту красоту, понимаю, что есть истина. Ничего не могло сделать время с этой красотой и достоинством. Даже смерть была бессильна“.

„Здесь есть гримерная ‚ермоловская‘, потом ‚гололевская‘. А потом - ‚быстрицкая‘, — рассказал Вячеслав Езепов. — Вот здесь шел ‚Мудрец‘, один из ее последних спектаклей. И она выходила на поклоны, и зал стоя приветствовал, кричали. Она шла, улыбаясь, эти глаза светлые с поволокой, подходила сюда к кулисам, а мы уже стояли здесь. И она падала от боли к нам на руки. А потом брала себя в руки и опять шла на сцену. Умела держать дистанцию и со зрителями, и с коллегами, за что ее тоже любили. Для меня три королевы: Плисецкая, Вишневская, Быстрицкая. Там они встретятся, и найти общий язык будет нелегко“.

Актер более молодого поколения Василий Зотов подчеркнул, что Быстрицкая была неразрывно связана со страной его детства, „страной, которую мы так потеряли“, с Советским Союзом.

„В фильме ‚Добровольцы‘ она с Михаилом Ульяновым на подножке трамвая летела в светлую даль. Тогда казалось, что так будет вечно, — рассказал Зотов. — Она была очень справедливой. Однажды перед моим вводом в большую роль на репетиции очень резко меня отчитала. И вечером того же дня по телефону раздался ее голос: ‚Мальчик мой, прости меня. Я была очень резка с тобой. Все будет хорошо, но по сути я была права‘. В этом она вся“.

„Она никогда не опускалась до чего-то нецеломудренного на сцене и при этом была доступна для людей, которые умели с ней разговаривать“, — отметил актер Василий Бочкарев. Он рассказал, что Быстрицкая всегда помнила отцовское напутствие: „Душу отдай Богу, жизнь Отечеству, а честь — никому“. Вообще-то, это старинная рыцарская формула: „Душу — Богу, жизнь — государю, сердце — даме, а честь — никому“. Но, возможно, Авраам Петрович Быстрицкий ее „в женском варианте“ сократил до трех звеньев.

Директор Хора имения Пятницкого Александра Пермякова сказала, что для хора была огромная честь принимать участие в огромных концертах, где они представляли совместную работу по произведениям Михаила Шолохова. „Для нас это был незабываемый мастер-класс, — подчеркнула Пермякова. — Поражало, с каким уважением и любовью она относилась к каждому артисту хора“.Девушки из Хоря Пятницкого исполнили песню „Степь да степь кругом“. На улице, точнее на уютном широком тротуаре у Малого театра огромная толпа провожала гроб аплодисментами и криками „Браво“.

По инф. rosbalt.ru

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