«Спасибо за ожидание, вас обслужит Билл Гейтс»: как миллиардеры в фастфуде подработали

Основатель Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет на сегодняшний день входят в список богатейших людей Земли. Недавно эти богатеи решили примерить наряды стажёров закусочной Dairy Queen, которая располагается в американской Омахе.

Такая вот любопытная акция прошла после собрания миллиардеров холдинга Berkshire Hathaway. Сеть кафе Dairy Queen, к слову, принадлежит именно этому холдингу. Гейтс и Баффет испытали на себе все трудности рядового сотрудника забегаловки: они и заказы на кассе принимали, и посетителей радостно приветствовали, и порции еды учились правильно составлять.

Их наставником стал молодой сотрудник кафе. По его словам, справились они не совсем ужасно, но всё-таки можно было работать получше. «Билл неплохо справлялся на кассе, а Уоррен хорошо присваивал его заслуги. Но в целом я бы их нанял», – заключил он.

Ошибок у Гейтса и Баффета было немало, но кто не ошибается на новой работе? Поначалу они перепутали бейджики, после чего Баффет перестарался с мороженным в вафельном стаканчике – нацедил слишком уж много. А Гейтс, наоборот, мог бы немного увеличить свою скромную порцию мороженного.

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Фирменное мороженное «Метель», которое официанты переворачивают перед своими посетителями, у богатеев вообще выпало прямо на стол. Впрочем, после каждой ошибки Баффет заявлял, что сам оплатит порцию посетителям, а вот следующую покупку он вообще готов был предоставить задаром.

Вот такая небольшая и забавная акция вышла у знаменитых миллиардеров. Конечно, это всё сделано в целях рекламы и продвижения сети кафе, но как же живо и приятно выглядит их обычная работа, которой нередко занимаются люди победнее!

Нашим богачам, которые нередко по совместительству служат чиновниками, тоже было бы неплохо хотя бы немного приблизиться к простым людям. Всё-таки пока многие предприниматели слишком уж далеко от нас. Их и без того огромные доходы постоянно растут, а простые россияне вынуждены экономить даже на самых нужных вещах.

Приведу в пример того же Гейтса. Он прославился не только своей «народностью» (такой обычный парень-программист в уютном синем свитере), но и щедрой благотворительностью. Нашим богатеям тоже не мешало бы удариться в это доброе дело, о чём им даже напоминают некоторые эксперты.

Без содействия со стороны бизнесменов и самого государства эта пропасть между богатыми и бедными будет лишь расти. Конечно, никому не хотелось бы оказаться на самом краю со стороны бедных, из-за чего волнение о материальном будущем внуков становится лишь сильнее. Смогут ли они выбиться в люди и поднять свой доход до завидного уровня? Современные тенденции верят в молодёжь, ведь богатство всё чаще уходит в руки молодых и амбициозных.

Но не превратят ли эти амбиции молодых и достойных в очередных снобов на золотых денежных кучках? Это уже, к слову, во многом наша с вами забота: воспитать правильные принципы у подрастающего поколения. Но если тенденция на жизнь богачей в недоступной для народа «башне из слоновой кости» сохранится, можно будет ожидать триумфального возвращения «большевиков». Они то знают, как в короткий срок сделать всех богатых бедными.

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