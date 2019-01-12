«Грабь богатых» — не лозунг на пути к процветанию

После трагедии в Магнитогорске обострилась дискуссия о том, что олигархи должны щедрее делиться с народом. Дескать, пусть глава Магнитки не только выплатит компенсации пострадавшим от взрыва, но и купит квартиры оставшимся без жилья. Да и весь дом расселить — для него сущая мелочь, одной заправкой яхты меньше. Или пусть чемпионка Татьяна Навка, которая по телевизору обращается к согражданам с просьбой скинуться на лечение больного ребенка, первая снимет с себя лишнюю шубу — ее стоимости на пятерых больных детей хватит.

Ни в коей мере не собираясь защищать наших «олигархов» при власти, большинство из которых заработало свои капиталы вовсе не предпринимательскими талантами, отмечу: меня подобные настроения скорее пугают.

Во-первых, к теме благотворительности и взаимопомощи они не имеют никакого отношения. А то и вовсе ей вредят. Ведь у того, кто готов пожертвовать нуждающимся свой совсем не лишний рубль, невольно возникает мысль, что выглядит он на фоне той же Навки просто лохом. Дама в бриллиантах собирает деньги с других, а он, получив на Новый год в подарок носки х/б, открывает собственный кошелек. Несправедливо как-то...

Во-вторых, это яркая примета того, что расслоение в обществе достигло революционных значений. В тех государствах, где власть про коэффициенты Джини слышала (чем выше в стране коэффициент неравенства доходов, тем меньше экономический рост и ближе революционная ситуация), стараются не допускать перегрева бака. А из тех, где об этом не задумываются, — соседи-украинцы не дадут соврать — непонятливым и слишком жадным рано или поздно приходится драпать. Бросая и яйца Фаберже, обнаруженные народными массами на личной даче бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, и золотые туалеты, которыми украсил свою резиденцию в Межигорье ныне беглый украинский президент Виктор Янукович.

В-третьих, что куда серьезнее, для одних «олигархи» ­— это фигуранты списка «Форбс», а для других, которых большинство, — это зачастую люди немногим богаче их самих. Владелец заправки на соседней улице или хозяин небольшого магазинчика. В нищей российской провинции человека, который хоть раз выехал на отдых в Турцию, уже называют олигархом. Именно на его машину и квартиру окружающие посматривают завистливо и оценивающе — дескать, мне бы так шикарно жить, в «трешке» на двоих. И если первых, случись что, еще попытаются прикрыть Росгвардия с полицией, то вторых защищать некому. Собственно, как понимали справедливость и равенство народные массы после революции 1917 года, хорошо известно. Слоган «грабь награбленное» шедеврален в своей прямоте и лаконичности.

Ну и, наконец, как показала та же октябрьская революция, сделать богатых бедными легко и быстро, а вот процесс создания достойной жизни для большинства граждан занимает куда больше времени и сил.

Невозможно построить процветающую страну под лозунгом «грабь богатых». Главу Магниторского металлургического комбината, конечно, можно принудить отдать лишний миллион на расселение жертв взрыва дома или заставить построить современную больницу, чтобы не возить пострадавших детей в Москву — владелец одной из самых мощных яхт в мире действительно не разорится. Только, боюсь, довольно скоро он свое отыграет — например, сократив зарплаты на заводе или сэкономив на экологической защите.

К тому же он куда лучше принуждающих знает, сколько на самом деле отдает на затыкание бюджетных дыр, причем далеко не только Магнитогорска. Наша власть давно использует бизнес в качестве добровольно-принудительного помощника своей бездарной экономполитики и вороватости. Но на все дыры нищающей страны никаких «олигархов» не хватит. Предприимчивые люди при таком отношении к ним и со стороны власти, и со стороны граждан просто сбегут из России.

Удивительный процесс мы наблюдаем сегодня. Все предыдущие годы власть активно подогревала патерналистские настроения в народе, давя малый и средний бизнес — ведь зависимыми бюджетниками управлять куда проще, чем людьми, которые сами зарабатывают себе на жизнь. А нынче, когда денег в стране вдруг не стало, начальство переводит народный гнев на тот же «бизнес», который, дескать, все разворовал.

Хотя куда больше вопросов у думающих граждан должно вызывать отсутствие лекарств и простыней в больнице, где главврач сократил всех санитарок, но выписал себе зарплату в 200 тысяч. Или сбор денег в школе на «уборку» и «оргтехнику» — при том что директор покупает машину, которую не каждый владелец среднего бизнеса может себе позволить. Или феноменальные зарплаты членов правительства, под управлением которых страна беднеет пятый год подряд.

Если уж начинать борьбу с неравенством, то точно не с призывов к богатым поделиться с бедными. А в первую очередь с принуждения чиновников и политиков принимать решения, которые дадут людям возможность зарабатывать, а не выпрашивать помощь от государства или бизнеса. С создания реально независимых профсоюзов, чтобы не к Путину в ножки падать, когда месяцами не платят зарплату или сокращают санитарок, а солидарными действиями добиваться соблюдения своих прав. С требований ограничить зарплаты чиновников и руководителей бюджетных учреждений — в США, например, зарплата служащих администрации Трампа не может превышать минимальную зарплату более чем в семь раз, а у нас получка главы Минфина в 47 раз выше средней по стране.

Вот только проявлений гражданской солидарности российская власть боится куда больше, чем роста коэффициента Джини. Неслучайно в первый рабочий день нового года комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроекты о блокировке оскорблений в адрес государства. Те самые, по которым за неуважительные отзывы о власти в интернете гражданам будет грозить штраф или арест на 15 суток. Ведь все зло в нашей стране не от коррупции и бездарного менеджмента, а от того, что коррупционеров и государственных людей в Сети обзывают по-черному.

Прямо по пособию «как подготовить левую революцию» работают ребята. Подогреть ненависть к богатым (их называть «мразями», заметьте, никто не запрещает), заткнуть все дырки для проявления недовольства действиями власти, параллельно отняв пенсии, подняв налоги и цены. Если бы я верила в существование программы Госдепа по разжиганию «оранжевых революций», точно решила бы, что иностранные агенты засели в правительстве и Думе.

PS от редакции МГ: напомним, что от 2019 года аналитики ждут обострения протестной активности граждан - на фоне известных проблем с ценами, доходами людей и вообще экономических неурядиц в стране.

По инф. rosbalt.ru

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