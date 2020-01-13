«Смысла в лечении больше нет»: Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники, где актриса проходила лечение последние несколько месяцев.

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Как сообщает издание «Свободная пресса», в настоящий момент «смысла в её [Заворотнюк] лечении больше нет». Но есть и другая версия происходящего, согласно которой семья актрисы уже не может оплачивать пребывание в дорогой частной клинике из-за проблем с финансами.



Сами родственники Анастасии, как и всегда, от комментариев отказались.

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