Сказ о том, как сотрудница ПФР своему отцу незаконную пенсию в 150 тысяч рублей начисляла

Недавно мы уже писали о том, как сотрудница Пенсионного Фонда России несколько лет переводила своему отцу незаконную пенсию в 150 тысяч рублей. Теперь вот женщину сняли с поста за большой ущерб федеральному бюджету в 3,5 млн рублей. Стали известны и подробности аферы, в которой не мог не участвовать и получатель пенсии – пожилой человек…

Дело было в Воронеже, где начальница районного ПФР решила незаконно увеличить пенсию своему отцу до заоблачных 150 тысяч рублей. Три года женщина подделывала данные о пенсионных выплатах своему родственнику, но теперь её махинации вскрылись.

Бывшей сотруднице ПФР грозит уголовное дело за мошенничество, но женщина уже успела возместить весь ущерб в 3,5 млн рублей, да и вину свою она признаёт. В Пенсионном Фонде заявили, что сотрудницу уволили сразу же после таких новостей. Теперь «это уже забытая история», так что дальнейшую судьбу экс-коллеги представители фонда не комментируют.

Но подобных махинаций с пенсионными выплатами наша страна знает немало. Недавно начальника образования Сокольского района Елену Смирнову отстранили от должности, ведь она решила незаконно получить досрочную трудовую пенсию. На это дело у женщины не хватало стажа, но она решила подделать этот небольшой факт, так что с 2014 года стала получать пенсию по старости. Бюджет выплатил её 535 тысяч рублей, а с компенсацией ущерба и наказанием ещё предстоит разобраться следствию.

Осенью прошлого года мы узнали о циничном россиянине, который долгие 15 лет получал пенсию за свою покойную мать. Он скрыл факт её смерти, но недавно с помощью информации от Национального центрального бюро Интерпола махинация раскрылась.

За подобными преступлениями всегда стоит простая жажда наживы, и тут уже нет разницы, идёт речь о пенсионерах или молодых людях, которые пытаются использовать пожилых людей в подобных целях. Всё-таки человек в любом возрасте может пойти на такое экономическое преступление, а вот подталкивающие к этому факторы могут быть совсем уж разными.

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Впрочем, не стоит отменять косвенную вину самого Пенсионного Фонда . Это довольно громоздкая структура, которая далеко не всегда работает так, как хотелось бы. Порой на преступления идут из-за нехватки, из-за малых пенсий и острого, даже болезненного чувства несправедливости. Да и сама деятельность Фонда, даже без учёта размера пенсий, порой вызывает вопросы.

. Это довольно громоздкая структура, которая далеко не всегда работает так, как хотелось бы. Порой на преступления идут из-за нехватки, из-за малых пенсий и острого, даже болезненного чувства несправедливости. Да и сама деятельность Фонда, даже без учёта размера пенсий, порой вызывает вопросы. Просто так улучшить работу ПФР непросто, но выход всё-таки есть. Пресловутая автоматизация может стать решением данной проблемы. Конечно, у неё есть и негативные стороны, ведь уже в 2019 году из-за этого будут уволены несколько тысяч сотрудников Фонда. Но, как говорится, современные проблемы требуют современных решений. Автоматизация может стать благом для многих пенсионеров, избавив ПФР от лишних сложностей и подкорректировав медленный, надоедливый бюрократизм этой системы.

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