Сказ о том, как сотрудница ПФР своему отцу незаконную пенсию в 150 тысяч рублей начисляла

|
Недавно мы уже писали о том, как сотрудница Пенсионного Фонда России несколько лет переводила своему отцу незаконную пенсию в 150 тысяч рублей. Теперь вот женщину сняли с поста за большой ущерб федеральному бюджету в 3,5 млн рублей. Стали известны и подробности аферы, в которой не мог не участвовать и получатель пенсии – пожилой человек…
Дело было в Воронеже, где начальница районного ПФР решила незаконно увеличить пенсию своему отцу до заоблачных 150 тысяч рублей. Три года женщина подделывала данные о пенсионных выплатах своему родственнику, но теперь её махинации вскрылись.
Бывшей сотруднице ПФР грозит уголовное дело за мошенничество, но женщина уже успела возместить весь ущерб в 3,5 млн рублей, да и вину свою она признаёт. В Пенсионном Фонде заявили, что сотрудницу уволили сразу же после таких новостей. Теперь «это уже забытая история», так что дальнейшую судьбу экс-коллеги представители фонда не комментируют.
Но подобных махинаций с пенсионными выплатами наша страна знает немало. Недавно начальника образования Сокольского района Елену Смирнову отстранили от должности, ведь она решила незаконно получить досрочную трудовую пенсию. На это дело у женщины не хватало стажа, но она решила подделать этот небольшой факт, так что с 2014 года стала получать пенсию по старости. Бюджет выплатил её 535 тысяч рублей, а с компенсацией ущерба и наказанием ещё предстоит разобраться следствию.
Осенью прошлого года мы узнали о циничном россиянине, который долгие 15 лет получал пенсию за свою покойную мать. Он скрыл факт её смерти, но недавно с помощью информации от Национального центрального бюро Интерпола махинация раскрылась.
За подобными преступлениями всегда стоит простая жажда наживы, и тут уже нет разницы, идёт речь о пенсионерах или молодых людях, которые пытаются использовать пожилых людей в подобных целях. Всё-таки человек в любом возрасте может пойти на такое экономическое преступление, а вот подталкивающие к этому факторы могут быть совсем уж разными.
- Впрочем, не стоит отменять косвенную вину самого Пенсионного Фонда. Это довольно громоздкая структура, которая далеко не всегда работает так, как хотелось бы. Порой на преступления идут из-за нехватки, из-за малых пенсий и острого, даже болезненного чувства несправедливости. Да и сама деятельность Фонда, даже без учёта размера пенсий, порой вызывает вопросы.
- Просто так улучшить работу ПФР непросто, но выход всё-таки есть. Пресловутая автоматизация может стать решением данной проблемы. Конечно, у неё есть и негативные стороны, ведь уже в 2019 году из-за этого будут уволены несколько тысяч сотрудников Фонда. Но, как говорится, современные проблемы требуют современных решений. Автоматизация может стать благом для многих пенсионеров, избавив ПФР от лишних сложностей и подкорректировав медленный, надоедливый бюрократизм этой системы.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...