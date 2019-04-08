Сотрудница ПФР доначисляла папочке пенсию, до 150 тыс. Папочка не возражал...

Сотрудница Пенсионного Фонда России более двух лет незаконно начисляла своему отцу пенсию в размере 150 тыс. рублей. Ущерб превысил 3,5 миллиона рублей, сообщили в региональной прокуратуре. В этой истории поражает не то, что женщина сделала подарочек страенькому папочке за счет государства (в конце концов - мало ли у нас воруют?!), а то, что старенького папочку это ни капли не смутило...

Подозреваемая занимала пост начальника одного из районных управлений ПФР. Следователи установили, что она использовала программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий и подделывала сведения о начислении выплат своему отцу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

По инф. rosbalt.ru

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