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Сотрудница ПФР доначисляла папочке пенсию, до 150 тыс. Папочка не возражал...
По инф. rosbalt.ru   
08 Апреля 2019 г.
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Сотрудница Пенсионного Фонда России более двух лет незаконно начисляла своему отцу пенсию в размере 150 тыс. рублей. Ущерб превысил 3,5 миллиона рублей, сообщили в региональной прокуратуре. В этой истории поражает не то, что женщина сделала подарочек страенькому папочке за счет государства (в конце концов - мало ли у нас воруют?!), а то, что старенького папочку это ни капли не смутило...

Сотрудница ПФР доначисляла папочке пенсию, до 150 тыс. Папочка не возражал...

Подозреваемая занимала пост начальника одного из районных управлений ПФР. Следователи установили, что она использовала программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий и подделывала сведения о начислении выплат своему отцу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

По инф. rosbalt.ru

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