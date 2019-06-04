Сын Бари Алибасова променял семью на карьеру в Москве

В телепередаче "Звезды сошлись" супруга старшего сына продюсера Бари Алибасова рассказала, что ее муж совершенно не интересуется ни ею, ни их общей дочерью. По словам Виолетты Гришиной, Бари-младший даже не пришел забирать дочь Амелию из роддома.

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Гришина с маленьким ребенком по-прежнему живет в Калининграде, тогда как Алибасов-младший работает в Москве бизнес-тренером. С момента свадьбы, которая состоялась в прошлом году, прошло всего ничего, но Бари никак не участвует в жизни семьи. Денег, которые он иногда посылает, не хватает даже на самое необходимое, поэтому Виолетта вынуждена подрабатывать и прибегать к помощи родственников. Доведенная до отчаяния женщина готова официально подать на алименты, чтобы иметь возможность нормально растить ребенка.



Сам Бари Каримович на передаче поддержал позицию невестки, но позже изменил свое решение, написав в Инстаграме буквально следующее: "Сынок, прости меня, я был не прав. На передаче "Звезды сошлись" редакторы настойчиво просили меня поддержать твою бывшую жену. Я ляпнул, что ты редко навещаешь меня, и это была откровенная ложь, потому что ты как минимум три раза в неделю приходишь ко мне, чтобы помочь по дому или разгрести наши аккаунты в Интернете. Прости".

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