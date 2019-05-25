До всего дело есть! Соседи заподозрили Алибасова и Шукшину в расставании

Не так давно в сети обсуждали женитьбу 71-летнего Бари Алибасова и 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной. Их связывал многолетний роман, но оба даже не думали о законном браке. Для Шукшиной и вовсе стало неожиданностью предложение Бари Каримовича.

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Будущие супруги начали встречаться на фестивале в Сочи ещё в 1995 году. Однако через 3 года они расстались. Но несмотря на это, даже после женитьбы актёра, всё же поддерживали друг друга и общались семьями. И в конце концов приятельские отношения перешли в официальный брак.



Немолодые супруги признаются, что "положительно повлияли друг на друга". Так продюсер группы “На-на” рассказывал журналистам, что до встречи со своей половинкой "был просто сумасшедшим человеком", но Лидия Николаевна смогла изменить его характер в лучшую сторону. В свою очередь, Бари Каримович помог супруге наладить отношения с дочерьми Ольгой и Анастасией, за что они ему очень благодарны.



И вот на днях в интернете появилась информация о разводе Алибасова и Шукшиной, что немало озадачило их поклонников. Соседи звездной пары рассказали, что актриса долгое время не появлялась в квартире мужа, и скорее всего супруги уже развелись.



Алибасов лично прокомментировал эти слухи, заявив, что они с женой по-прежнему вместе, просто периодически отдыхают друг от друга. В марте Шукшина и вовсе отправилась отдохнуть в Испанию без мужа. А вот всё остальное время они стараются проводить вдвоем и часто засиживаются допоздна у друзей. Несмотря на возраст, супруги не оставаться дома и стараются найти себе более интересные занятия. Чтобы не надоедать друг другу, они проводят пару дней вместе, а после на день расстаются. Поэтому многие и предположили, что в звёздной семье не всё так гладко.



Не исключено, что этот "рецепт отношений" стоит взять на вооружение супругам, которые чувствуют, что устали от быта и общества друг друга. Иногда кратковременная разлука помогает по-новому взглянуть на любимого человека, и оживить остывшие со временем чувства.

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