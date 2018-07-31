Теперь не заплатить алименты - не так страшно, суд поймет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который снижает размер неустойки за просрочку выплаты алиментов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет судам уменьшить размер неустойки при образовании задолженности у алиментщика с учетом его материального и семейного положения, «если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов».

Также суд сможет освобождать полностью или частично от уплаты задолженности по неустойке, если установит, что она образовалась в связи с уважительной причиной, а материальное положение алиментщика не дает возможности погасить эту сумму.

Закон уменьшает размер неустойки с 0,5% до 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

По инф. rosbalt.ru

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