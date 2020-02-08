Роза Сябитова: «У участников нашей передачи родилось уже 300 детей!»

На днях одиозный священник Дмитрий Смирнов предложил закрыть сразу две популярные телепередачи - "Дом-2" и "Давай поженимся!". Мотивировал он это тем, что у участников программ очень низкий моральный уровень, и они подают плохой пример подрастающему поколению. А сами шоу якобы способствуют усугублению демографических проблем в России.

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Народная телесваха Роза Сябитова мгновенно отреагировала на данные высказывания. По её словам, передача в эфире уже более 12 лет, до сих пор имеет очень высокие рейтинги и заслуженную любовь зрителей. Сябитова совершенно не понимает связь между её шоу и низким уровнем рождаемости.



Более того, ведущая заявила, что у героев программы за всё время существования шоу родилось более 300 детей, хотя никто такой цели не ставил. "Мы всё-таки не брачное агентство, а программа о проблемах одиночества", — сказала Сябитова.



А вторая ведущая программы, актриса Лариса Гузеева, даже не видит смысла вступать в полемику и обсуждать подобные слухи. Она напрочь отказывается разговаривать с журналистами на эту тему, а если и отвечает, то крайне резко и даже нецензурно.



Многие считают, что закрывать подобные шоу нецелесообразно с финансовой точки зрения, так как они приносят своим создателям неплохую прибыль.



И ещё одним аргументом против ликвидации передачи является тот факт, что программа планирует завоевать просторы YouTube, для чего уже создан и работает специальный канал. Подписчиков пока не очень много, чуть более 100 тысяч, но зато просмотров - миллионы!



Некоторые поклонники после этих заявлений успокоились, ведь для многих из них "Давай поженимся!" - не просто шоу, а друг, который всегда готов дать стоящий совет и поддержать в трудную минуту. Да и нельзя постоянно смотреть и читать только серьёзные передачи и литературу. Иногда мозгу тоже нужен отдых, для чего и существуют "несерьёзные" телешоу, в которых есть всё - житейские истории, юмор, комментарии ведущих, творческие выступления и иллюзия выбора для участников.

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