Роза Сябитова требует от дочери внуков

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Известная телеведущая Роза Сябитова давно ждёт от своей 27-летней дочери внуков. Однако Ксения не спешит снова выходить замуж. Ее брак с Андреем Снетковым оказался настолько неудачным, что девушка какое-то время и вовсе не хотела новых отношений.
Сейчас она уже сделала для себя выводы и определила главные качества, которыми должен обладать её будущий избранник. Ксения видит рядом с собой обаятельного, красивого мужчину и желательно богатого. Супругу придётся также терпеть её характер, с которым часто не могут примириться даже родные люди. Ксения уверена, что мужу нужно будет выслушивать всю правду, сказанную в глаза - или она просто бросит его и найдёт другого.
Надо сказать, что Сябитова-младшая не испытывает недостатка в ухажёрах и может позволить себе выбирать более достойного. Кроме того, девушка признается, что её раздражают разговоры о внуках, ведь она ещё не готова к такому шагу. Матери она давно советует переключиться на 30-летнего Дениса — брата Ксении, и требовать наследников от него.
Искать мужа через знакомых Ксения больше не хочет. Да и главная сваха страны уже не вмешивается в отношения дочери с мужчинами. Ведь именно она познакомила дочь с ее бывшем мужем. Тогда было решено устроить настоящее торжество, на которое было потрачено около 15 миллионов рублей, подарены дорогие подарки, но брак распался уже через 5 месяцев. Да так, что сейчас экс-супруги даже не поддерживают связь.
Ксения не раскрывает подробности своей личной жизни, но недавно в её Инстаграме появилось фото, где она целуется с каким-то парнем. Ранее незнакомца уже видели на семейных фотографиях Сябитовой, и поклонники заподозрили, что пара давно знакома, а теперь у них начался бурный роман. Надеемся, что Ксения все же найдёт достойную себя половинку и будет по-настоящему счастлива со своим избранником.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
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