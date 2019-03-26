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Роза Сябитова обвинила невест в «венце безбрачия» и посоветовала им «заняться собой»
По инф. «Версия»   
26 Марта 2019 г.
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Главная сваха страны Роза Сябитова разгневала подписчиком своим резким заявлением. Телеведущая считает, что мистики в женских несчастьях нет – есть нежелание и бездействие.

Роза Сябитова обвинила невест в «венце безбрачия»

Соведущая телепередачи «Давай поженимся» Роза Сябитова на своей странице в интернете нередко дает советы, которые помогу девушкам стать счастливыми в личной жизни. Недавно главная сваха страны решила поделиться своим мнением поводу распространенного суеверия – «венец безбрачия», согласно с которым девушка сталкивается с длительными проблемами в отношениях с противоположным полом.

«Я считаю, что это полнейшая ерунда!», - отметила Сябитова. «Наша судьба в наших руках и чтобы избавиться от проклятий достаточно не сидеть на попе ровно, а заняться собой!», - добавила телеведущая. Получается во всех проблемах, связанных с любовными отношениями, ведущая «Давай поженимся» винит невест, которые якобы сами ничего не предпринимают для того, чтобы стать счастливыми, а вместо этого «спихивают» все на мистический обряд.

Большинство подписчиков не согласились с мнением Сябитовой. Иногда человек искренне желает любви и предпринимает для этого всевозможные попытки, однако ничего не происходит, отмечают в сети. Некоторые уверены, магия и мистика существуют, как и люди, которые занимаются этим. «Ты можешь не верить, но оно есть и оно работает», «Ты видел суслика? Нет? А он есть!», - пишут в комментариях подписчики.

  • Еще истории из жизни, в некоторые из которых трудно поверить — по ссылке.

По инф. «Версия»

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