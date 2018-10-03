Роза Сябитова закрыла брачное агентство и получила медаль

Розе Сябитовой пришлось закрыть свое брачное агентство, так как оно оказалось нерентабельным. Занятая телесваха не могла самостоятельно управлять проектом “Роза-клуб” из-за чего скопилось много финансовых проблем. Брачная контора больше 7 лет работала на радость клиентам, которые смогли воплотить свои мечты в жизнь. Однако Сябитова не подозревала, что ее доверенные лица используют финансы не по назначению. Таким образом прибыль свелась вообще к нулю. Но на закрытии агентства женщина не остановилась и уже отсняла материал для другого своего проекта “Родовое гнездо”, где будет показано жульничество строителей при возведении поместий и как их избежать. Однако женщину отвлекли судебные разбирательства, так как компания “Центрполиграф” без согласия печатала её книги для женской аудитории, о том как привлечь семейное счастье. Убытки телезвезда оценила в 5 миллионов, включая моральный ущерб. Роза отличается прямолинейность и если уж что-то начинает делать, то идет до конца и быстро наводит порядки.

На днях же Сябитова посетила Рязанское военное училище, праздновавшее 100-летний юбилей. С этим праздником поздравить приехали и другие артисты. Им были продемонстрированы прохождение препятствий, выступление оркестра и другие развлечения. Ежегодно проводится акция “Первый в армии” и посетившие воинские части знаменитости, поддерживающие военный дух награждаются медалями. Роза Сябитова не стала исключением. Её также наградили медалью “За укрепление боевого сотрудничества”, хотя она и не ожидала подобного отличия. Недавно телесваха была награждена и званием “Ведущая года” за работу на ТВ. Так что поводов гордится своей любимицей у поклонников Сябитовой предостаточно. Не так ли?

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