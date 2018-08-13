Роза Сябитова поощряет опасный танец

Знаменитая "телесваха" Роза Сябитова станцевала в поддержку танцевального челленджа. Дело в том, что в прошлом месяце стал популярен челлендж, называющийся Kekechallenge, который танцуется под трек известного рэпера Дрейка “In my feelings”. Суть в том, что нужно выскочить из машины, при ее движении, и станцевать под эту песню, а в конце необходимо сказать слова любви в адрес водителя. Вскоре эта хохма попала в разряд опасных, ведь танцевать на дороге (!!!) это не лучшая затея, мягко говоря. Несмотря на это, она продолжает распространяться и многие поддерживают такое странное развлечение.

Так, провожая свою дочь, Роза Сябитова на ходу выскочила из её машины тоже и показала свою версию танца, который и засняла дочь. Этим роликом 56-летняя Сябитова поделилась в своём Инстаграме, чем поддержала Марину Федункив, которая выложила в сеть подобный челлендж - подписав, что в связи с повышением пенсионного возраста, она "готова на любую молодежную хурму и берет заказы на проведение выпускных, организовывает драки и другие сумасбродства". Вот таким необычным шуточным способом поддерживают рэпера российские и зарубежные знаменитости. В интернете появилось много подобных роликов.

Но предыстория массового безумия - совсем другая: Дрейк вовсе не хотел так распространять свой челлендж и уж тем более автомобиль не должен был двигаться во время танца! Этим способом рэпер решил необычно сделать признание своей любимой девушке. Однако его фанаты посчитали, что их вариант гораздо интереснее и волну подхватили по всему миру. Многие участники уже успели получить травмы, но популярность танца все равно становится ещё больше.

Публикация от Марина Федункив (@marina_phedunkiv) 7 Авг 2018 в 9:02 PDT

Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov) 4 Авг 2018 в 8:23 PDT

Для чего подвергать свою жизнь опасности? Только ради хохмы? Ведь шутить можно и более безопасным способом. Не так ли?

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