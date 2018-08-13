ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Роза Сябитова поощряет опасный танец
Анастасия ШИЛОВА   
13 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

Знаменитая "телесваха" Роза Сябитова станцевала в поддержку танцевального челленджа. Дело в том, что в прошлом месяце стал популярен челлендж, называющийся Kekechallenge, который танцуется под трек известного рэпера Дрейка “In my feelings”. Суть в том, что нужно выскочить из машины, при ее движении, и станцевать под эту песню, а в конце необходимо сказать слова любви в адрес водителя. Вскоре эта хохма попала в разряд опасных, ведь танцевать на дороге (!!!) это не лучшая затея, мягко говоря. Несмотря на это, она продолжает распространяться и многие поддерживают такое странное развлечение.

 Знаменитая "телесваха" Роза Сябитова станцевала в поддержку танцевального челленджа.

Так, провожая свою дочь, Роза Сябитова на ходу выскочила из её машины тоже и показала свою версию танца, который и засняла дочь. Этим роликом 56-летняя Сябитова поделилась в своём Инстаграме, чем поддержала Марину Федункив, которая выложила в сеть подобный челлендж -  подписав, что в связи с повышением пенсионного возраста, она "готова на любую молодежную хурму и берет заказы на проведение выпускных, организовывает драки и другие сумасбродства". Вот таким необычным шуточным способом поддерживают рэпера российские и зарубежные знаменитости. В интернете появилось много подобных роликов.

Но предыстория массового безумия - совсем другая: Дрейк вовсе не хотел так распространять свой челлендж и уж тем более автомобиль не должен был двигаться во время танца! Этим способом рэпер решил необычно сделать признание своей любимой девушке. Однако его фанаты посчитали, что их вариант гораздо интереснее и волну подхватили по всему миру. Многие участники уже успели получить травмы, но популярность танца все равно становится ещё больше.

Для чего подвергать свою жизнь опасности? Только ради хохмы? Ведь шутить можно и более безопасным способом. Не так ли?

ЕЩЕ новости из мира "звезд" старшего поколения:

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 